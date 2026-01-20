FOTO Șepcile care au început să se vândă ca pâinea caldă după noile amenințări ale lui Trump privind Groenlanda

Un exemplar al șepcii anti-MAGA scos la vânzare într-un magazin din Copenhaga, FOTO: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia Images

Un nou tip de șapcă care o parodiază pe cea MAGA făcută celebră de președintele Donald Trump câștigă popularitate în comerțul online. Mai mulți vânzători oferă acum șepci roșii imprimate cu litere albe, scrise cu majuscule, pe care apare mesajul „Make America Go Away” (Faceți America să plece), relatează Business Insider.

Concepută ca o parodie a accesoriului vestimentar emblematic al mișcării politice „Make America Great Again” a lui Trump, această formă de protest a apărut în contextul în care președintele SUA și-a intensificat amenințările privind preluarea controlului asupra insulei, un teritoriu autonom danez.

Fondatorul unuia dintre grupurile care vând aceste șepci, Victor Schøtt de la Greenland Support, a declarat pentru Business Insider că designul ține mai degrabă de respingerea stilului particular de politică externă al lui Trump și mai puțin de o antipatie față de America în sine.

People in Greenland are wearing these hats and honestly… I’m stealing it.



MAGA now officially stands for Make America Go Away. 🇬🇱🧢💀 pic.twitter.com/QNJNUBFkjK — Brian Allen (@allenanalysis) January 17, 2026

„America lui Donald Trump trebuie să stea departe – partea aceea care încearcă să preia controlul asupra Groenlandei”, afirmă Schøtt.

Trump și-a escaladat campania vizând teritoriul danez în weekend, cu amenințări privind impunerea unor taxe vamale de 25% împotriva țărilor europene care se opun ca SUA să preia Groenlanda și cu un mesaj adresat prim-ministrului Norvegiei – un aliat nordic și arctic-cheie din NATO – în care avertiza că „nu mai simt obligația de a gândi doar la pace”.

Un model de șapcă cu mesajul „Nu det NUUK!”, FOTO: James Brooks / AP / Profimedia Images

Americanii sunt cei mai numeroși cumpărători ai șepcilor anti-MAGA

Schøtt a spus că a lansat site-ul în urmă cu aproximativ o lună și că vânzările au ajuns rapid la câteva sute de șepci pe săptămână, clienții din SUA având cea mai mare pondere în totalul vânzărilor.

„Statele Unite sunt pe primul loc, cu aproximativ 50 de comenzi în ultimele câteva zile, apoi urmează Danemarca, cu 45, iar după aceea Germania, Irlanda, Regatul Unit și Suedia, cu aproximativ 20 fiecare”, a spus el referindu-se la modelele de șepci inspirate de MAGA.

Site-ul mai vinde și un model cu mesajul „Nu det NUUK”, un joc de cuvinte care se traduce aproximativ din daneză prin „Ajunge”, folosind numele capitalei Groenlandei, Nuuk. Ambele modele au fost văzute sâmbătă pe capetele protestatarilor din Nuuk și Copenhaga, care au ieșit în stradă pentru a-și manifesta opoziția față de planurile SUA.

Copenhagen 🇩🇰 right now, Make America Go Away #MAGA 👀👊🏻 pic.twitter.com/Mppi0YpO83 — La Punchline de Yakovleff (@G_Yakovleff) January 17, 2026

Schøtt a precizat că toate profiturile obținute din vânzarea șepcilor sunt direcționate pentru sprijinirea unei organizații caritabile pentru copii din Groenlanda.

Alte variații ale formulării originale MAGA au apărut, de asemenea, în primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump, inclusiv șepci cu mesaje precum „Make NATO Great Again” și „Make America Normal Again”, disponibile în diverse magazine online.