FOTO Ținuta neașteptată purtată de Bad Bunny la Super Bowl. Fanii au fost surprinși când au aflat cine i-a făcut costumul

Rapperul portorican Bad Bunny a atras atenția la showul de la pauza Super Bowl 2026 nu doar prin prestație, ci și printr-o ținută neașteptat de simplă: artistul a urcat pe scenă într-un costum complet crem, creat de un brand destul de accesibil.

Stilul lui Bad Bunny a sfidat întotdeauna așteptările. Așa că, pe fondul speculațiilor intense că își va folosi ținuta purtată la Super Bowl pentru a submina stereotipurile masculine, a critica public ICE, nu a fost, poate, o surpriză că nu a făcut nimic din toate astea, notează CNN.

Bad Bunny a oferit o prestație impresionantă în timpul pauzei de la Super Bowl, lângă vedete de top precum Lady Gaga, Cardi B și Pedro Pascal. Iar ținuta sa a fost și ea un element care i-a surprins pe fani.

În timp ce era pe scenă, Bad Bunny, al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio, a purtat o ținută elegantă, crem din cap până în picioare. În loc să apeleze la una dintre numeroasele mărci de lux, cântărețul a ales retailerul de fast-fashion Zara să-i facă costumul.

Ținuta lui Bad Bunny a fost compusă dintr-o cămașă cu guler și cravată crem, iar pe deasupra a purtat un tricou tip „jersey” personalizat, pe care era afișat numărul 64, ceea ce a stârnit imediat teorii ale fanilor despre ce ar putea reprezenta asta. Pe spatele tricoului său era scris „Ocasio”, numele de familie al mamei sale, Lysaurie Ocasio.

Le-a asortat cu o pereche de pantaloni de culoare crem și pantofi sport și o pereche de mănuși albe din piele.

Reacții din partea fanilor

Fanilor nu le-a venit să creadă că Bad Bunny a purtat Zara în timpul spectacolului, deoarece este un brand destul de universal și accesibil, notează Daily Mail.

„Eu credeam că Bad Bunny a purtat Jacquemus. Dar complet”, a scris o persoană pe X.

„Bad Bunny într-o ținută completă Zara e o nebunie. Doamne, cât au plătit pentru asta…?”, a scris altă persoană.

„Dacă Bad Bunny poate purta Zara la spectacolul de la pauza Super Bowl, poți și tu!”, a scris altcineva.



„Bad Bunny chiar purta Zara…?”, s-a întrebat altul.

Bad Bunny nu este singura vedetă cunoscută la nivel mondial care pare să fie fană Zara. Alte figuri celebre precum Prințesa Kate Middleton, Meghan Markle și Taylor Swift au purtat brandul de-a lungul anilor.



