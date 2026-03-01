FOTO VIDEO Doliu și sărbătoare pe străzile din Iran după moartea ayatollahului Ali Khamenei

Susținătorii guvernului sunt în doliu într-o adunare după ce televiziunea de stat a anunțat oficial moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, Iran. Credit line: Vahid Salemi / AP / Profimedia

În noaptea care a urmat anunțului că liderul suprem Ali Khamenei a murit în atacurile Israelului și SUA, iranienii au ieșit pe stăzi în centrul Teheranului. Unii au sărbătorit moartea ayatollahului. Alții, în număr de mii, și îmbrăcați în negru, s-au adunat în centrul Teheranului pentru a jeli moartea liderului suprem, scandând împotriva SUA și Israelului, potrivit BBC și The Guardian.

Atacul SUA-Israel, lansat sâmbătă dimineață, a eliminat mai mulți lideri din Iran, în frunte cu liderul suprem al țării – Ayatollahul Ali Khamenei, a cărui moarte a fost anunțată de Donald Trump și pe care Iranul a confirmat-o abia după câteva ore.

În timpul nopții de sâmbătă spre duminică, oamenii au ieșit în stradă.

Unii iranieni au sărbătorit vestea că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile SUA și Israelului. BBC Persian a verificat videoclipuri cu oameni care au sărbătorit în mai multe orașe aseară.

Huge celebrations in the streets of Iran over Khamenei’s death, despite fighter jets maneuvering in the skies above. pic.twitter.com/yaI5MkBgdP — مملکته (@mamlekate) February 28, 2026

De altfel, un videoclip publicat de MAGA Voice, cont al mișcării MAGA, a arătat femei iraniene care „dansează pe străzi fără hijab”.

„Se simt libere. Președintele Trump tocmai a eliberat Iranul pentru iranieni. Pace prin putere”, se arată în descrierea imaginilor publicate de MAGA.

BREAKING 🚨 Iranian women are DANCING in the streets WITHOUT HIJABS on. THEY FEEL FREE



President Trump just freed Iran for Iranians



PEACE through STRENGTH 🙏 pic.twitter.com/H7npUjg7d0 — MAGA Voice (@MAGAVoice) March 1, 2026

De asemenea, filmări de pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, au arătat oameni aclamând și claxonând mașinile în semn de bucurie.

Jubilant scenes across the whole of Iran tonight.



Streets packed in the city of Isfahan 🇮🇷

pic.twitter.com/4xm0X6iVnl — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) March 1, 2026

Un alt videoclip a arătat oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile au luminat cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în case. Un reportaj al agenției de știri Reuters arată că au avut loc sărbători și în Karaj, un oraș din apropierea Teheranului.

„Moarte Americii”

În această dimineață, majoritatea evenimentelor care se întâmplă pe străzi par a fi evenimente pro-guvernamentale pentru a jeli moartea liderului suprem, remarcă BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran și acest lucru s-ar putea schimba mai târziu în cursul zilei.

În centrul Teheranului, imaginile difuzate de agențiile de știri au arătat mii de oameni care s-au adunat în piaţa Enghelab pentru a jeli moartea lui Khamenei, care a condus Iranul din 1989. Participanții, îmbrăcați în negru și cu fotografii ale fostului lider, au scandat „moarte Americii” și „moarte Israelului”, notează The Guardian.



Mass-media de stat a relatat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public și șapte zile de sărbătoare legală.