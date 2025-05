FOTO/VIDEO George Simion și Nicușor Dan, unul lângă altul la Congresul Blocului Național Sindical. Organizatorii anunțaseră inițial că vin în intervale separate / Ce a spus Nicușor Dan despre dezbateri

Cei doi candidați din finala prezidențială, George Simion și Nicușor Dan, au sosit la Parlament, miercuri, pentru Congresul Blocului Național Sindical. Cei doi stau unul lângă celălalt în sală și urmează să țină fiecare un discurs.

HotNews transmite LIVE TEXT declarațiile lor:

16:35

Este foarte important să înțelegem mesajul domnului președinte Costin, suntem într-o perioadă de crize suprapuse. Suntem într-o perioadă foarte grea pentru țară, în care trebuie să dăm dovadă de maturitate, chiar și noi, cei care acum învățăm anumite lucruri sau anumite domenii, trebuie să înțelegem situația în care ne aflăm, așa că, deși este o campanie complicată, grea, în care încercăm să fim cât mai mult prezenți alături de cetățenii indeciși până acum, și chiar dacă în România, pentru că avem exemple din Italia și din alte state, unde mișcarea sindicală este și de dreapta, și sunt convins că mulți nu vă mai confundați cu acel partid care trebuie să reprezinte muncitorii din această țară, dar care a făcut mult rău muncitorilor din această țară și a transformat românii în asistați social.



Suntem aici pentru că avem România. Avem zone din România abandonate, dincolo de București, unde vin investitori și să dea Dumnezeu să vină în continuare și să plătească taxe corect în țara noastră, ca să putem să avem autostrăzi, spitale, școli.

Este primul eveniment public la care sunt văzuți amândoi după votul de duminică, când George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, iar Nicușor Dan s-a clasat pe poziția a 2-a.

George Simion și Nicușor Dan la Congresul BNS, miercuri, 7 mai 2025. Sursa: David Leonard Bularca / HotNews

Președintele Blocului Național Sindical a descris evenimentul de la Palatul Parlamentului drept o „o platformă de dialog pentru candidații la președinție”.

„Nu știam că se va suprapune campania electorală cu al XIII-lea Congres BNS, dar am considerat că organizarea acestui congres este o oportunitate. Va fi o platformă de dialog pentru candidații la președinție. I-am invitat să îi ascultăm, iar noi le vom prezenta o listă clară de subiecte și provocări – să ofere soluții în calitate de viitor președinte”, a declarat președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, înaintea evenimentului, pentru CaleaEuropeană.ro.

Dumitru Costin a precizat că atât George Simion, cât și Nicușor Dan vor avea la dispoziție câte 20 de minute pentru a-și expune viziunea.

„Este o premieră: până acum, candidații se întâlneau cu mediul de afaceri sau investitori; este pentru prima dată când vin în fața salariaților din sectorul privat – 40% din participanți –, companiilor de stat – 30% –, și bugetarilor – 30%. În total, reprezentăm 300.000 de salariați, iar temele de discuție, care vor fi zece, sunt sociale, economice și politice”, a mai spus el.

Când a sosit la eveniment, Nicușor Dan a fost întrebat dacă este pregătit pentru o dezbatere cu George Simion.

„Mâine, la Euronews. Dacă domnul Simion vrea să vină, mâine, la Euronews, și luni, marți, miercuri, joi, vineri, săptămâna viitoare, când dorește dânsul”, a răspuns candidatul independent.

Tot miercuri, George Simion îl acuzase că refuză să participe la o dezbatere cu el.

„Au cerut dezbateri. Ieri, Nicușor Dan nu s-a prezentat. Eu sunt disponibil și astăzi să merg la dezbatere cu Nicușor Dan. Poate și mâine! Am spus că merg la orice televiziune. Nu e nevoie să ne denigreze, să răspândească minciuni, inventând lucruri, mergem chiar și pe teritorii și televiziuni vădit antinaționale”, a declarat liderul AUR.

El a anunțat că a confirmat participarea la Digi24 și i-a cerut lui Nicușor Dan să vină la dezbatere.

„Sunt disponibil și am anunțat, și am confirmat participarea la Digi24, unde a fost invitat și Nicușor Dan în această seară. Mă voi duce la 21 să văd dacă Nicușor Dan s-a prezentat sau nu. Dacă are curajul să se prezinte nu la o televiziune de casă”, a declarat președintele AUR.

George Simion și Nicușor Dan, la Congresul Blocului Național Sindical, luni, 7 mai 2025. Sursa video: Rebecca Popescu / HotNews

George Simion, liderul și candidatul AUR, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, duminică, 4 mai, cu peste 3,86 milioane de voturi, reprezentând un scor de 40,96%. În finala din 18 mai s-a mai calificat Nicușor Dan, candidat independent și primar general al Capitalei, cu aproape 1,98 milioane de voturi (20,99%).