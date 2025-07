FOTO/VIDEO Zeci de turiști nevoiți să fugă de pe plajă cu barca din cauza incendiilor de vegetație din Sardinia / Probleme și în Grecia, Turcia și Bulgaria

Zeci de persoane care mergeau la plajă în Sardinia au fost nevoite să fugă cu barca, duminică, din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care a izbucnit în apropiere, blocând alte rute de evacuare, au declarat pompierii de pe insula italiană, potrivit Reuters.

De pe plaja Villasimius din sudul insulei putea fi observat fum negru ridicându-se.

Vânturile puternice îngreunau eforturile de salvare, au declarat pompierii într-un comunicat, menționând că mai multe mașini au luat foc.

#Cagliari, #vigilidelfuoco in azione a Villasimius per un #incendio di vegetazione che minaccia la spiaggia di Punta Molentis: squadre, elicottero e 2 #Canadair lavorano dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale. Intervento in corso… pic.twitter.com/frWzs6e0wP