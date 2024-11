FOTO/VIDEO „Ziua fără Meloni”. Mii de studenți protestează în Italia: „Eliberăm țara”

Mii de studenți protestează vineri în cel puțin 35 de orașe din Italia, nemulțumiți de Guvernul condus de Giorgia Meloni. Manifestațiile – care au loc cu ocazia grevei naționale organizate de Uniunea Studenților – sunt tensionate, iar în jur de 15 polițiști au ajuns la spital în urma ciocnirilor cu studenții. Giorgia Meloni a condamnat violențele, relatează Corriere della Sera.

La Torino, în timpul unui marș pro-Palestina organizat de elevi de liceu au avut loc confruntări cu poliția. Aproximativ 15 polițiști din unitățile mobile au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost implicați într-o explozie provocată de un dispozitiv artizanal.

De asemenea, a fost ars un manechin care îl reprezenta pe ministrul Educației, Giuseppe Valditara, care a reacționat imediat la protestele studenților.

„Și aceștia ar fi interlocutorii democrați? Școala italiană nu are nevoie de replicanți ai extremiștilor din anii ’70”, a spus ministrul Valditara.

Și președintele consiliului directorilor de școli, Antonello Giannelli, a criticat evenimentele: „Școala, locul în care se învață conviețuirea, nu poate accepta nicio formă de violență. Valorile constituționale fundamentale ale democrației noastre trebuie să inspire constant acțiunile noastre zilnice”.

Manifestația a strâns sute de studenți în marile orașe din Italia. Sub sloganul „Vrem Putere”, studenții au cerut o școală „cu adevărat incluzivă, liberă de logici de exploatare și subordonare față de piața muncii și război, capabilă să răspundă nevoilor celor care o trăiesc”, au transmis organizatorii.

Printre revendicări se numără:

Platforma „Cunoaștere Liberă pentru Studenți Liberi”, pe care se bazează greva, subliniază urgența unui sistem educațional care să răspundă „nevoilor reale ale componentei studențești”.

„Astăzi suntem în stradă în toată Italia pentru că este în joc dreptul nostru la o educație demnă, liberă și cu adevărat accesibilă. Nu vrem să fim ignorați în deciziile care ne afectează viața și viitorul”, afirmă Tommaso Martelli, coordonator național al Uniunii Studenților, un sindicat studențesc care solicită „o școală care să permită noilor generații să-și construiască un viitor cu drepturi, libertate și demnitate”.

„Studenții protestează în întreaga Italie sub sloganul «Eliberăm Țara»,” a transmis într-un comunicat separat Rețeaua Studenților de Liceu și Uniunea Studenților Universitari, anunțând că în peste 35 de orașe vor avea loc manifestații, mitinguri și adunări publice, „ca răspuns la un guvern care nu investește în noile generații și subfinanțează educația”.

Sciopero scuola, studenti in piazza in tutta Italia: "No Meloni Day". Cosa chiedono gli studenti https://t.co/RrlKeuPOuy #tiscalinews #15novembre #sciopero pic.twitter.com/GkI8W8TLJR

Șefa Guvernului din Italia, Giorgia Meloni, a reacționat la protestele studenților pe Facebook, unde a criticat acțiunile acestora.

„Chiar și astăzi am asistat la scene inacceptabile de violență și haos în unele piețe, din mâna obișnuiților necazuri. Mai mulți oameni ai legii au ajuns în camera de urgență din cauza ciocnirilor. Solidaritatea mea totală se îndreaptă către toți ofițerii răniți, cu cele mai bune urări de însănătoșire grabnică. Sper ca anumiți politicieni să înceteze să protejeze sau să justifice această violență și să se unească, fără ambiguitate, în a condamna episoade atât de grave și nedemne”, a scris Meloni pe Facebook.

La Roma, manifestația „Ziua Anti-Meloni” a adunat sute de studenți în Piazzale Ostiense. Unii activiști au plasat pe un cărucior de cumpărături un măgar din carton, cu un afiș pe care scria „ministru Bernini”, cu referire la ministra Universităților și Cercetării din Italia.

În fața Ministerului Universităților și Cercetării au fost expuse pancarte și bannere cu fotografii ale miniștrilor, mâzgălite cu mâini însângerate. În jurul orei 13:00, marșul s-a împărțit în trei grupuri: unul, cu bannerele principale, a ajuns la Ministerul Educației; un altul, al studenților universitari, a rămas la Ministerul Universității și Cercetării; iar al treilea grup, reprezentând coordonarea autonomă a colectivelor liceenilor din Roma, a pornit din Piața San Cosimato spre Piața Ostiense.

La Milano, lângă sediul unei asociații, Assolombarda, un grup de studenți a afișat un banner cu mesajul „Aveți mâinile pătate de sânge, alternanța ucide,” arătând palmele pictate cu vopsea roșie.

Studenții au criticat, de asemenea, suspendările profesorilor care l-au criticat pe ministrul Valditara: „Nu ne este frică de suspendări – vom continua să revendicăm libertatea gândirii și exercitarea gândirii critice”.

Più comprimono più ci sarà reazione. I cambiamenti nella Storia sono andati sempre così. Strano che gente conservatrice proprio del passato non abbia consapevolezza di come va sempre a finire. Martirio. Torino, scontri studenti-polizia per il No Meloni day https://t.co/qPpk1DcZEb