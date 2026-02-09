FOTO. Zăriți în tribune. După ce presa mondenă a scris că două celebrități au o relație secretă, acestea și-au făcut prima apariție oficială

Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au făcut prima lor apariție publică împreună, participând duminică la Super Bowl LX, evenimentul plin de vedete care a avut loc la Levi’s Stadium, Santa Clara, California, informează tabloidul britanic Daily Mail.

Vedeta de reality TV, în vârstă de 45 de ani, și pilotul britanic de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost văzuți bucurându-se de confruntarea dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, pe fondul zvonurilor că ar avea o „idilă secretă”.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Kim Kardashian and Lewis Hamilton Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Kim Kardashian and Lewis Hamilton Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Împreună la același hotel de lux

Apariția publică a celor doi are loc la câteva zile după ce aceștia au fost fotografiați în timp ce se cazau la hotelul de lux Estelle Manor. Cei doi au fost văzuți sosind cu o coloană de mașini la hotelul de cinci stele din Cotswolds, Anglia, frecventat de persoane bogate și celebre.

Kim arăta elegantă când a coborât din mașina cu șofer, purtând un trench din piele maro, ochelari de soare de designer și pantofi cu toc.

Cu o geantă Hermes JPG Birkin în mână, vedeta de reality TV era ușor de remarcat, stând lângă bagajele sale personalizate Goyard roz și valizele Rimowa verzi.

Starul de F1 Lewis a fost fotografiat intrând separat în hotel, purtând un trening gri casual și cizme.

Kardashian a zburat în Marea Britanie săptămâna trecută pentru un weekend romantic alături de Lewis, scrie Daily Mail.

Au savurat o cină intimă și un masaj în cuplu, ca parte a unei escapade romantice de weekend în locul preferat al vedetelor din Cotswolds.

Kim a zburat în Marea Britanie cu avionul său privat în valoare de 125 de milioane de dolari pentru a petrece doar 24 de ore cu noul ei iubit în acest loc exclusivist, fiind protejați de trei gărzi de corp, susține tabloidul britanic.

Vedeta a aterizat sâmbătă după-amiază la aeroportul din Oxford, unde o așteptau două mașini pentru a face călătoria de nouă minute până la Estelle Manor.

Lewis a fost apoi văzut sosind la locul romantic o oră mai târziu, după ce a zburat din Londra cu elicopterul.

The Sun a relatat că cei doi au împărțit o cameră în partea principală a casei, care costă 1.360 de dolari pe noapte, și s-au bucurat de un masaj pentru cupluri și de o cină într-o cameră privată, martorii spunând: „Totul părea foarte romantic”.

Cei doi au plecat duminică în jurul orei 11:00 și au plecat împreună în cele două mașini care o aduseseră pe Kim de la aeroport.

În timp ce Lewis a plecat pe ușa din față, Kim a fost condusă pe o ieșire laterală.

Kim, zâmbitoare, a fost văzută mai târziu făcând o vizită surpriză la magazinul londonez Selfridges duminică seara.

Kardashian, avere uriașă

Potrivit publicației americane Forbes, Kim Kardashian avea anul trecut o avere care depășea 1.9 miliarde de dolari. Potrivit Wikipedia, Kim Kardashian a intrat în centrul atenției mass-media în 2007, după difuzarea neautorizată a unei înregistrări video cu conținut sexual cu cântărețul american Ray J. Ulterior, ea și familia ei au început să apară în serialul de televiziune reality Keeping Up with the Kardashians, difuzat de canalul E!. Serialul a fost difuzat până în 2021, iar succesul său a dus la apariția mai multor spin-off-uri și a unui serial succesor, The Kardashians, difuzat de Hulu.

În paralel, a lansat mai multe companii de modă și frumusețe, evaluate la miliarde de dolari.

Lewis Hamilton, o umbră a campionului de odinioară

Hamilton a câștigat șapte titluri de campion mondial de Formula 1, la egalitate cu Michael Schumacher, și deține recordurile pentru cele mai multe victorii (105), pole position (104) și podiumuri (202), printre altele, potrivit Wikipedia. Totuși, în ultimii ani, Hamilton nu a mai reușit nimic notabil în Formula 1, iar trecerea sa de la McLaren la Ferrari nu adus relansarea sperată pentru scuderia italiană.

Hamilton a terminat sezonul trecut pe locul șase în campionat, la 86 de puncte în spatele coechipierului său Leclerc, marcând primul sezon din cariera sa în care nu a obținut măcar un podium.