Franţa a început campania de recrutare pentru serviciul militar voluntar. Ce salariu primesc tinerii care fac pregătirea militară

Franţa a început luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional, care va dura zece luni și este plătit. Programul, adresat în special tinerilor de 18-19 ani, a fost anunțat în noiembrie 2025 de preşedintele Emmanuel Macron, fiind un răspuns la amenințarea Rusiei, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Am primit deja candidaturi”, a spus ministra forţelor armate, Catherine Vautrin.

Serviciul militar voluntar este deschis tuturor cetăţenilor francezi, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani.

Mai exact, Ministerul Forţelor Armate afirmă, pe site-ul său, că vizează alcătuirea unei forţe compuse din 80% tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 19 ani şi 20% cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de ani.

Ce presupune programul

Programul este planificat să fie extins treptat: în primul său an, ar trebui să implice 3.000 de tineri, cu un obiectiv de 10.000 pe an până în 2030 şi 42.500 până în 2035.

Remuneraţia va fi de 800 de euro brut pe lună, cu masă şi cazare gratuite pe durata serviciului militar.

De „Ziua Mobilizării”, tinerii vor primi un chestionar în care vor fi întrebaţi dacă sunt interesaţi de serviciul militar voluntar. „Toţi cei care răspund afirmativ vor fi contactaţi”, a explicat ministrul.

Cei interesaţi pot aplica şi online prin intermediul platformelor oficiale de recrutare ale Forţelor Aeriene, Marinei sau Armatei. De asemenea, aceştia se pot adresa Centrului de Informare şi Recrutare al Forţelor Armate (CIRFA) din departamentul lor, unde vor primi asistenţă în acest proces.

Ministerul Forţelor Armate a pus la dispoziţie şi un număr de telefon special pentru recrutare.

Odată ce şi-au exprimat interesul, candidaţii vor primi un chestionar mai cuprinzător pentru a le stabili profilul, de la abilităţi şi interese până la cunoştinţe despre securitatea cibernetică, electricitate sau limbi străine, a mai explicat Vautrin.

Ulterior, serviciile de recrutare ale forţelor armate le vor analiza candidaturile şi îi vor invita la un interviu pentru a le evalua motivaţia, precum şi capacităţile fizice.

„Evident, vom efectua un test de aptitudini fizice, iar serviciile noastre de informaţii le vor verifica identitatea”, a subliniat ea.

Candidaţii selectaţi vor primi notificări în luna mai pentru a-şi alinia programul cu examenul de admitere la universitate (Parcoursup). În acest fel, dacă sunt selectaţi pentru serviciul militar voluntar şi aleg să participe, nu îşi vor pierde locul la universitate, care ar urma să fie amânat pentru anul universitar următor, a asigurat Vautrin.

Tinerii selectaţi îşi vor începe serviciul la vară, prima lună fiind dedicată antrenamentului de tragere la ţintă, marş, orientare şi topografie – cu alte cuvinte, fundamentelor instruirii militare. Următoarele nouă luni vor fi în serviciu activ în Franţa.

Tinerii voluntari nu vor fi detaşaţi în niciun caz în zone de conflict sau în operaţiuni în străinătate.