Franța apelează la o cale de atac extraordinară pentru a bloca accesul la platforma Shein și convoacă marii operatori telecom la guvern

Guvernul francez va cere miercuri unei instanțe din Paris să ordone suspendarea în țară, pentru o perioadă de trei luni a platformei chineze de vânzări online Shein, din cauza faptului că a vândut păpuși sexuale cu aspect infantil și arme interzise, a declarat marți un oficial al Ministerului de Finanțe, citat de Reuters.

Shein și-a dezactivat din 5 noiembrie în Franța „marketplace”-ul – unde vânzătorii terți își oferă produsele clienților din întreaga lume – după ce guvernul francez a descoperit păpușile și armele puse la vânzare pe site. Însă secțiunea platformei care oferă gama proprie de îmbrăcăminte Shein este încă accesibilă francezilor.

Guvernul condus de noul premier Sebastien Lecornu urmărește să obțină o suspendare de trei luni a întregului site Shein în cadrul unei proceduri judiciare extraordinare, în timp ce presează compania să înăsprească controalele asupra produselor pe care le comercializează.

Deliberările instanței franceze ar putea dura câteva săptămâni

Instanța din Paris urmează să organizeze miercuri o audiere privind procedura judiciară accelerată pe care a inițiat-o guvernul, convocând Infinite Styles Services Co Ltd, compania cu sediul la Dublin care gestionează operațiunile Shein în Europa. Avocații companiei sunt așteptați să ia parte la audierea de miercuri.

Cazul înaintat de guvernul francez se bazează pe Articolul 6.3 din Legea privind economia digitală, care conferă unui judecător puterea de a prescrie măsuri menite să prevină sau să oprească prejudiciile cauzate de conținutul online.

Instanța va trebui să decidă dacă o suspendare este justificată și dacă aceasta este compatibilă cu legislația Uniunii Europene. Conform dreptului UE, piețele online, în calitate de intermediari, nu sunt direct răspunzătoare pentru produsele vândute de terți, dar au obligația de a elimina produsele ilegale de îndată ce iau cunoștință de existența lor.

„Știm cât de puternică este Shein din punct de vedere tehnic și, aș spune chiar în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în producție, așa că putem presupune că dispune de mijloacele tehnice, tehnologice și financiare pentru a efectua aceste verificări. Cert este că nu o face”, a declarat oficialul Ministerului de Finanțe de la Paris într-un briefing de presă.

O hotărâre nu este așteptată miercuri, ci în următoarele săptămâni, a precizat oficialul. Shein nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Franța le-a cerut operatorilor telecom să blocheze accesul la site-ul Shein

Guvernul francez a convocat de asemenea mari furnizori de servicii de internet – Bouygues Telecom, Free, Orange și SFR – cerându-le să blocheze site-ul Shein.

Guvernul a început procesul de blocare a Shein în Franța chiar în ziua în care retailerul de modă rapidă și-a deschis primul magazin fizic într-un mare magazin universal din Paris, o mutare care a generat la rândul său controverse.

Parisul intensifică de asemenea măsurile împotriva altor platforme online, autoritatea pentru protecția consumatorilor DGCCRF descoperind că AliExpress și Joom vindeau la rândul lor păpuși sexuale cu aspect infantil, în timp ce Wish, Temu și Amazon nu au reușit să împiedice accesul minorilor la conținut pentru adulți.

Franța și-a dus lupta și la nivelul UE, presând Comisia Europeană să deschidă o investigație oficială asupra Shein privind produsele ilicite.