Franța se confruntă cu un nou val de proteste, sindicaliștii alăturându-se studenților: „Trebuie să ieșim în număr cât mai mare”

Sute de mii de protestatari sunt așteptați să mărșăluiască joi pe străzile orașelor franceze, în timp ce angajații din sectorul public sunt chemați la grevă, într-un nou test pentru președintele Emmanuel Macron după săptămâni de tulburări care au zguduit guvernul său și au dominat agenda politică cu cinci luni înaintea alegerilor prezidențiale la care va fi ales succesorul său, transmite Reuters.

Mobilizarea, convocată de sindicate, printre care se numără CGT, de orientare stângistă, și susținută de grupuri de studenți, are loc după ce protestele legate de costul vieții, serviciile publice și educație au declanșat cele mai grave tulburări civile pe care Franța le-a cunoscut în ultimii ani.

„Trebuie să ieșim astăzi în număr cât mai mare în stradă”, a îndemnat Sophie Binet, lidera sindicatului CGT, în comentarii făcute la postul de televiziune LCI.

Autoritățile au încercat să reducă tensiunile după revoltele și jafurile din 17 octombrie, care au luat prin surprindere forțele de securitate, lăsând în urmă magazine jefuite și clădiri publice avariate sau distruse în întreaga țară. Situația a alimentat criticile la adresa modului în care președintele Macron gestionează criza.

Miercuri dimineața televiziunile franceze difuzau imagini cu ciocniri între manifestanți și poliție la Poarta Vincennes, în estul capitalei franceze, precum și câteva arestări.

Mobilisation du 5 novembre à Paris: une manifestation improvisée est en cours porte de Vincennes https://t.co/kOZ5TA3xBG — BFM (@BFMTV) November 5, 2026

Ciocnirile au avut loc în apropierea Institutului Helene Boucher, unul din centrele de mobilizare a studenților încă din septembrie.

Mobilizare masivă a poliției franceze pentru a ține sub control protestele

Autoritățile franceze vor mobiliza aproximativ 70.000 de polițiști la nivel național. Serviciul de informații interne estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane vor participa la manifestațiile organizate în afara Parisului.

Ministerul Educației a anunțat că se estimează că 17,5% dintre profesorii din învățământul primar public vor intra în grevă, în timp ce sindicatele au avertizat că sunt probabile perturbări ale serviciilor feroviare și de transport public.

Greva a contribuit deja joi dimineața la reducerea producției de energie nucleară a Franței cu 2,4 gigawați.

Printre cei care se așteaptă să participe la marșurile de joi se numără și studenți care afirmă că situația din școli și incertitudinea tot mai mare privind viitorul lor rămân motive majore de îngrijorare.

„Încercăm să menținem mobilizarea la un nivel cât mai ridicat. Unii oameni nu participă pentru că le este frică. Multora le este teamă de violențele poliției”, a declarat pentru Reuters Irma de Banville, o studentă în vârstă de 19 ani din Paris.

Guvernul francez a apărat tacticile poliției, afirmând însă că orice abuz va fi investigat.

Mutarea făcută de Macron înaintea noilor proteste și greve

Macron a convocat miercuri dimineața o reuniune a Consiliului de Apărare și Securitate, decizia sa subliniind modul în care o mișcare care a început din cauza nemulțumirii studenților față de deteriorarea condițiilor din școli și a preocupărilor legate de oportunitățile oferite tinerilor s-a transformat într-o provocare mai amplă la adresa guvernului său.

„Obiectivul pentru următoarele săptămâni este să aducem râul care a ieșit din matcă înapoi în albia sa și să dăm startul campaniei pentru alegerile prezidențiale în cele mai calme condiții posibile”, a declarat un oficial apropiat de Macron, indicând numărul mai mic de licee blocate în această săptămână, comparativ cu perioadele anterioare ale crizei.

Protestele organizate la nivel național sâmbăta trecută au fost în general pașnice, deși la periferia manifestațiilor au avut loc câteva confruntări cu forțele de ordine. Chiar și așa, atmosfera politică rămâne tensionată, în condițiile în care candidații își fac jocurile politice înaintea alegerilor, iar partidele de opoziție încearcă să profite de nemulțumirea populației față de nivelul de trai și politicile guvernamentale.

Sindicatele din sectorul energetic francez sunt așteptate să se alăture grevei de joi, a anunțat compania de stat EDF. O grevă anterioară din sectorul energetic, desfășurată la jumătatea lunii septembrie, a redus furnizarea de energie electrică în țară și a diminuat capacitatea de livrare la cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din Franța, Dunkirk LNG.