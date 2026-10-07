Franța suspendă folosirea grenadelor de către poliție la protestele elevilor, după ce un adolescent și-a pierdut mâna

Franța suspendă folosirea grenadelor de dispersare de către poliție la protestele elevilor, a anunțat ministrul de Interne, pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase privind brutalitatea forțelor de ordine în timpul celor două săptămâni de manifestații, marcate de confruntări adesea violente, în urma cărora sute de persoane au fost rănite, transmite The Guardian.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat miercuri, pentru postul de radio RTL, că a dispus suspendarea temporară a utilizării grenadelor „în contextul mișcării liceenilor”, după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână în timpul unui protest desfășurat luni la Lens, în nordul Franței.

Autoritățile nu au confirmat deocamdată circumstanțele exacte ale incidentului, în special dacă adolescentul a ridicat grenada de la sol sau dacă aceasta l-a lovit direct. Poliția a afirmat însă că până la 200 de protestatari au aruncat cu diverse obiecte în forțele de ordine înainte ca trupele antirevoltă să intervină.

Nuñez a declarat că suspendă folosirea grenadelor „până când vom afla exact ce s-a întâmplat”.

„Viața i-a fost furată. Este un copil de 15 ani, cum pot fi tratați copiii în acest fel?”, a spus ea.

Femeia susține că fiul ei nu a încercat să ridice grenada.

Cel puțin 215 adolescenți și 85 de angajați ai școlilor au fost răniți de la începutul protestelor, declanșate de lipsa cronică de profesori, clase supraaglomerate, clădiri degradate și programul școlar prelungit. De asemenea, aproximativ 750 de polițiști au fost răniți.

Ministrul francez de Interne a mai spus că au fost deschise 18 anchete interne în cadrul poliției în urma acuzațiilor de brutalitate în timpul manifestațiilor. Printre incidentele investigate se numără unul în care un tânăr protestatar și-a pierdut mai mulți dinți și un altul în care un elev și-a pierdut vederea la un ochi.

El a spus că sunt deschise de fiecare dată anchete în cazul acuzațiilor privind folosirea unei forțe „disproporționate” de către poliție, dar a insistat că agenții se află acolo pentru a-i proteja pe elevi. Organizațiile pentru drepturile omului și sindicatele au acuzat în repetate rânduri poliția că folosește forța în mod nejustificat.

Protestele continuă pe străzile din Franța

Decizia a fost luată la o zi după ce cel puțin 250.000 de elevi, părinți, profesori și membri ai sindicatelor au ieșit în stradă în orașe din întreaga Franță, în cea mai amplă zi de proteste de până acum, determinându-l pe președintele Emmanuel Macron să convoace o ședință de urgență a cabinetului.

Cele mai multe marșuri s-au desfășurat fără incidente grave, însă unele, inclusiv cel de la Paris, s-au încheiat cu acte sporadice de vandalism și confruntări de scurtă durată cu forțele antirevoltă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și au efectuat intervenții cu bastoanele pentru a dispersa protestatarii.

Premierul Sabastien Lecornu urmează să susțină miercuri un discurs despre manifestații, dar și despre situația financiară gravă a țării, care limitează sever capacitatea guvernului de a răspunde revendicărilor protestatarilor.

Lecornu a condamnat marți violențele și a declarat în parlament că acestea nu pot fi tolerate, respingând totodată acuzațiile potrivit cărora guvernul ar fi ordonat „represiunea polițienească” împotriva protestatarilor.

În ultimele două săptămâni, manifestanții au dat foc pubelelor în fața școlilor, au distrus stații de autobuz și au aruncat cu diverse obiecte în polițiștii din trupele antirevoltă. Aceștia au răspuns cu bastoane, gaze lacrimogene și muniție neletală pentru controlul mulțimilor.