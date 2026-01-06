Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese. Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani

O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite The Guardian.

În postările frauduloase de pe TikTok, „Leonor” le promite utilizatorilor plăți de ordinul miilor de dolari în schimbul unor „comisioane” inițiale de câteva sute de dolari. Odată ce acest „comision” a fost plătit, autorul continuă de obicei să ceară bani.

O investigație realizată de publicația El Pais în 2024 a arătat că numerele de telefon folosite în acestă fraudă sunt din Republica Dominicană. O parte dintre videoclipuri au adunat milioane de vizualizări, potrivit ziarului.

Într-un avertisment cu privire la fraudă, Fundacion Princesa de Asturias, care o reprezintă pe Leonor, a declarat: „Fundația nu are programe care oferă ajutor financiar, subvenții pentru proiecte, loterii sau alte operațiuni monetare în beneficiul cetățenilor individuali”.

„De asemenea, Prințesa de Asturia nu oferă ajutor financiar prin intermediul fundației, iar orice mesaj sau profil care sugerează contrariul este fals”, a avertizat organizația.

El Pais a spus că de câte ori a reclamat la TikTok furtul de identitate, detectat pentru prima oară în decembrie 2024, a primit același răspuns: „Conținutul raportat nu încalcă reglementările noastre”.

Prințesa Leonor este fiica cea mare a Regelui Felipe al VI-lea și a Reginei Letizia. Când Felipe a devenit rege după abdicarea tatălui său, în 2014, Leonor și-a asumat titlul complet de moștenitoare a tronului – Prințesă de Asturia, Prințesă de Girona, Prințesă de Viana, Ducesă de Montblanc, Contesă de Cervera și Doamnă de Balaguer.