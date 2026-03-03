Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și alte forțe în Mediterană. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale pentru economia globală”

„Republica Islamică Iran poartă principala responsabilitate” pentru războiul din Orientul Mijlociu, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, într-un discurs către națiune, marți seară, în a patra zi a operațiunii lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, potrivit Reuters și Le Figaro.

Liderul francez a reclamat situația din strâmtoarea Hormuz, care „este practic închisă”, și a spus că își dorește „construirea unei coaliții” care să protejeze rute maritime „esențiale pentru economia globală”.

„Astăzi, Strâmtoarea Hormuz este practic închisă… Canalul Suez și Marea Roșie sunt, de asemenea, sub presiune și amenințate”, a declarat Macron. „Luăm inițiativa de a construi o coaliție pentru a pune în comun resurse, inclusiv forța militară, pentru a relua și securiza traficul pe aceste căi navigabile esențiale pentru economia globală”, a continuat el.

Franța trimite forțe în Marea Mediterană

Macron a anunțat că a ordonat portavionului nuclear Charles de Gaulle și dispozitivului său să se îndrepte spre Marea Mediterană. În Cipru vor fi trimise fregata Languedoc și sisteme de apărare antiaeriană, a mai precizat președintele Franței.

„De sâmbăta trecută, războiul a cuprins din nou Orientul Apropiat și Mijlociu. Acesta se răspândește acum în întreaga regiune. Republica Islamică Iran poartă responsabilitatea principală pentru această situație”, a declarat Emmanuel Macron în discursul său, amintind de „programul nuclear periculos” al regimului de la Teheran, de sprijinul său său pentru „grupuri teroriste” din Liban și Yemen și pentru miliții din Irak, precum și de „ordinul de a trage asupra propriului popor”.

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franța rămâne o putere care caută să mențină pacea, o forță puternică și stabilă”, a adăugat liderul de la Elysee.

El a vorbit despre o postură de forță „defensivă” în Orientul Mijlociu.

„Avem acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Avem, de asemenea, legături cu Iordania și cu aliații noștri kurzi. Am doborât drone în autoapărare”, a afirmat șeful statului francez.

„Pe lângă resursele deja prezente, în ultimele ore au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale”, a adăugat președintele Macron.

Macron: O operațiune terestră a Israelului în Liban, „o escaladare periculoasă și o greșeală strategică”

Președintele francez a avertizat Israelul să nu lanseze o operațiune terestră în Liban, pentru că ar fi „o escaladare periculoasă și o greșeală strategică”. Pe de altă parte, el a spus că Hezbollah, miliție șiită libaneză susținută de Iran, a făcut „o greșeală majoră” când a atacat Israelul.

„În ultimele ore, războiul s-a extins în Liban, de unde Hezbollah a comis eroarea majoră de a ataca Israelul și de a pune în pericol poporul libanez”, a spus Macron.

„Se pare că Israelul plănuiește o operațiune terestră: și aceasta ar fi o escaladare periculoasă și o greșeală strategică”, a adăugat el, cerând Israelului să „respecte teritoriul libanez și integritatea acestuia”. „Franța este alături de autoritățile libaneze în eforturile lor curajoase de a redobândi controlul asupra propriei securități, a mai afirmat Macron.

Declarația președintelui francez vine în contextul în care armata israeliană a primit ordine de la premier și de la ministrul apărării „să avanseze și să ocupe noi poziții strategice înalte” în Liban.

Armata „a operat peste noapte și a continuat să preia controlul asupra zonei”, a declarat ministrul Israel Katz, adăugând că militarii israelienei „continuă să acționeze cu forță împotriva țintelor Hezbollah din Liban”.

O sursă din cadrul armatei libaneze a declarat pentru CNN că trupele israeliene au intrat „sute de metri în teritoriul libanez”, nu kilometri, și că până acum a avut loc nicio confruntare între forțele libaneze și acestea.