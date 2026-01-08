Frig extrem joi noapte, în multe zone ale țării / Recomandările autorităților

Temperaturile vor coborî până la minus 15 grade Cesius, în noaptea de joi spre vineri, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care face mai multe recomandări către populație.

Conform sursei citate, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî în această noapte mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul va persista până vineri dimineață.

Recomandările IGSU pentru populație

Într-un mesaj postat pe Facebook, IGSU face câteva recomandări, în contextul frigului extrem prognozat pentru noaptea de joi spre vineri:

„Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință.

În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins.

Animalele simt frigul la fel de aspru ca noi. Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger.

Pentru șoferi, gerul poate aduce drumuri alunecoase. Este recomandat să plecați la drum doar dacă este necesar, să circulați cu viteză redusă, să păstrați distanța față de celelalte vehicule și să vă asigurați că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă”.

Ger la noapte în zeci de județe

Administrația Națională de Meteorologie a transmis joi dimineață o serie de coduri galbene și portocalii în care avertizează că mari porțiuni de țară vor fi afectate de ger, ninsori și viscol.

Pe lângă avertizările pentru următoarele două zile, meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

În noaptea de joi spre vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade, potrivit unui cod galben al ANM.

Un cod galben de ninsoare viscolită valabil de joi, ora 23.00, până vineri, ora 15.00, anunță că în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Codul portocaliu de viscol puternic valabil în joi, ora 23, până vineri, ora 10, avertizează că în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Un alt cod galben valabil peste noapte prognozează că în vestul și sudul Olteniei, în sudul Munteniei și al Dobrogei, precum și în nordul și estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.