Fritz, către Lasconi, după mesajul ei din noaptea alegerilor: „Posibil că vrea să fie exclusă”

Într-o conferință de presă pe tema eșecului lui Cătălin Drulă de la alegerile din 7 decembrie, președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat de HotNews dacă Elena Lasconi mai are un viitor în partid, având în vedere declarațiile făcute de fosta candidata la preşedinţie în ultima vreme, dar și în noaptea alegerilor.

Fosta șefă a USR, Elena Lasconi, a publicat duminică seară o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. „O zi bună pentru democrație”, este mesajul care însoțește fotografia publicată de fostul Facebook.

Întrebat de HotNews „dacă mai are Lasconi un viitor în USR, vă gândiți să cereți excluderea ei?”, Dominic Fritz a răspuns:

„Legea nu-i permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că vrea să fie exclusă. Eu o susțin în calitate de primar. Declarațiile ei recente despre politica națională din România nu sunt cele mai fericite. Îi dau dreptate, ieri a câștigat democrația”.

Cătălin Drulă (USR) a pierdut cursa pentru Primăria București, clasându-se pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu (PNL).

Elena Lasconi a fost președinte al USR între iunie 2024 și mai 2025. Ea a fost candidatul USR în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și mai 2025. Înainte de turul 1 al alegerilor din mai, USR i-a retras sprijinul politic în favoarea lui Nicușor Dan.

După decizia de retragere a sprijinului, Lasconi i-a numit pe colegii din USR drept „o mână de trădători oportuniști” și „loseri”. Ea este în continuare membru USR și primar al orașului Câmpulung Muscel.