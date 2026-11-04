Fritz, criticat de Predoiu după declarația despre Trump. Liberalul cere lămuriri din partea conducerii PNL

Senatorul PNL Cătălin Predoiu l-a criticat pe președintele USR, Dominic Fritz, și l-a acuzat că „importă în România «războaiele» politice interne din alte țări”.

Liberalul susține că liderul USR a fost „nepoliticos” atunci când l-a numit „lame duck” pe președintele american Donald Trump după înfrângerea suferită de republicani în fața democraților la alegerile din SUA.

„Dl Fritz preia limbajul politic al democraților americani în disputa lor cu președintele Trump, repetând o greșeală pe care o fac și alți politicieni români: importă în România «războaiele» politice interne din alte țări, confundă propriile simpatii ideologice cu interesul național și ajung să se poziționeze împotriva unor obiective strategice ale propriei țări”, a scris Predoiu, miercuri, pe Facebook.

El a adăugat că relația României cu SUA „nu poate fi tratată ca un exercițiu de retorică politică” și că este „cu atât mai condamnabil este să lansezi o astfel de ironie dintr-o țară aflată în zonă de conflict militar, cu un context de securitate complicat”.

„O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră. Nu este doar un afront la adresa unei persoane, este un afront la adresa SUA, pentru că Președintele SUA, indiferent cine este acesta, reprezintă SUA. Dl Fritz continuă astfel o serie jenantă de exprimări nepoliticoase la adresa Președintelui SUA, implicit la adresa SUA, ale unor foști oficiali guvernamentali români”, a mai susținut liberalul.

Cătălin Predoiu, mesaj pentru conducerea PNL

Cătălin Predoiu, care s-a poziționat în tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan din PNL, susține că „există și o dimensiune politică internă ridicată de ieșirea în decor” a lui Dominic Fritz.

„PNL, condus de dl președinte Ilie Bolojan, trebuie să clarifice ce viziune comună asupra politicii externe și a Parteneriatului Strategic cu SUA poate construi alături de USR. Diferențele de abordare nu dispar printr-o alianță electorală. Iar politica externă nu poate deveni un teren al improvizațiilor dictate de competiția dintre partide”, a afirmat senatorul PNL.

Predoiu a sugerat că PNL trebuie să explice cum se va poziționa din acest punct de vedere în cazul unei alianțe cu USR.

„USR, condus de dl Fritz, este partidul cu care PNL, condus de dl președinte Bolojan, se pregătește să se alieze politic și electoral; de fapt, USR ar fi partidul în care PNL deja se «topește ideologic» și prin «infuzie» de personal «reformist», prin nume gen Pâslaru și Gheorghiu, progresiv, încă din 2025, programat. Deci, care va fi poziția PNL, dincolo de declarații, după eventuala formare a unei alianțe cu USR?!”, a mai spus liberalul.

Ce declarase liderul USR despre Donald Trump și republicani

Într-o reacție pe Facebook după alegerile din SUA, Dominic Fritz a descris dimineața care a consfințit victoria democraților drept una „istorică”.

„Măcel electoral în SUA – democraţii au obţinut o victorie copleşitoare şi vor avea o majoritate clară în ambele Camere ale Congresului. Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de preşedinţie fără putere în congres”, a scris el pe Facebook.

Fritz a susținut că „alegătorii americani au respins retorica de ură şi politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”.

„Aviz borfaşilor aroganţi din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupţia voastră afişată neruşinat, în timp ce preţurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura şi pe voi. MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcţia extremei drepte. Suntem europeni şi pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a adăugat preşedintele USR.