Prima reacție a unui lider de partid din România, după alegerile din SUA. „Măcel electoral. MAGA va fi istorie”

Președintele USR Dominic Fritz a fost primul lider al unui partid din România care a reacționat la rezultatul istoric al alegerilor din SUA, unde democrații au obținut majoritatea și în Senat, și în Camera Reprezentanților.

„Bună dimineaţa istorică! Măcel electoral în SUA – democraţii au obţinut o victorie copleşitoare şi vor avea o majoritate clară în ambele Camere ale Congresului. Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de preşedinţie fără putere în congres”, a scris, miercuri dimineaţă, pe Facebook, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Liderul USR a subliniat că „alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară, deşi până acum câteva luni toată lumea a spus că e imposibil să se schimbe şi Senatul”. El a dat exemplul statelor tradițional republicane, precum Kansas, care va trimite un senator democrat la Washington pentru prima dată din 1932.

„Să nu mai auzim deci că nu putem câştiga, că suntem prea visători. După Ungaria şi Serbia, e încă un exemplu: Sistemul poate fi învins, dacă ne organizăm şi nu ne lăsăm intimidaţi”, a adăgat Fritz.

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

El mai spune că „alegătorii americani au respins retorica de ură şi politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”.

„Aviz borfaşilor aroganţi din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupţia voastră afişată neruşinat, în timp ce preţurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura şi pe voi. MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcţia extremei drepte. Suntem europeni şi pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a adăugat preşedintele USR.