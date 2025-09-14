Funeraliile lui Charlie Kirk. Ceremonie uriașă în Arizona, la care va participa și Donald Trump

Clubul Tinerilor Republicani din New York s-a adunat în Madison Square Park din Manhattan pentru un priveghi în memoria activistului conservator Charlie Kirk. Credit line: Andrea Renault/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

O slujbă comemorativă pentru activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona. La ceremonie urmează să participe și președintele american Donald Trump pentru a-și onora aliatul, transmite BBC.

Organizația Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunțat că ceremonia va fi găzduită pe stadionul State Farm din Glendale, arena echipei de fotbal american Arizona Cardinals, cu o capacitate de peste 60.000 de locuri.

„Vă invităm să ne fiți alături pentru a celebra viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizația pe rețelele sociale.

Join us in celebrating the remarkable life and enduring legacy of Charlie Kirk, an American legend.



The morning of Sunday, September 21, at State Farm Stadium, home of the Arizona Cardinals, in Glendale, AZ.https://t.co/t0KIbEbhaP pic.twitter.com/KNM2xFNvUi — Turning Point USA (@TPUSA) September 13, 2025

Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să participe la slujbă alături de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Înainte de a pleca spre Israel sâmbătă, Rubio a declarat că se va întoarce la timp pentru comemorarea lui Kirk şi şi-a amintit de el ca de un „tânăr extraordinar”.

„Am admirat tot ceea ce a spus şi a făcut în campusuri şi, din nou, influenţa sa enormă asupra tinerilor, în primul rând”, a spus Rubio.

Trupul neînsuflețit al lui Kirk a fost adus joi în Arizona de vicepreședintele JD Vance, iar vineri a avut loc o slujbă de pomenire în Phoenix.

Charlie Kirk, considerat unul dintre artizanii mobilizării tinerilor care au contribuit la victoria electorală a lui Trump în 2024, a fost împușcat mortal în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani.