Funeraliile lui Charlie Kirk. Ceremonie uriașă în Arizona, la care va participa și Donald Trump
O slujbă comemorativă pentru activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri, va avea loc la 21 septembrie în statul Arizona. La ceremonie urmează să participe și președintele american Donald Trump pentru a-și onora aliatul, transmite BBC.
Organizația Turning Point USA, fondată de Kirk, a anunțat că ceremonia va fi găzduită pe stadionul State Farm din Glendale, arena echipei de fotbal american Arizona Cardinals, cu o capacitate de peste 60.000 de locuri.
„Vă invităm să ne fiți alături pentru a celebra viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui Charlie Kirk, o legendă americană”, a transmis organizația pe rețelele sociale.
Join us in celebrating the remarkable life and enduring legacy of Charlie Kirk, an American legend.— Turning Point USA (@TPUSA) September 13, 2025
The morning of Sunday, September 21, at State Farm Stadium, home of the Arizona Cardinals, in Glendale, AZ.https://t.co/t0KIbEbhaP pic.twitter.com/KNM2xFNvUi
Preşedintele american Donald Trump este aşteptat să participe la slujbă alături de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.
Înainte de a pleca spre Israel sâmbătă, Rubio a declarat că se va întoarce la timp pentru comemorarea lui Kirk şi şi-a amintit de el ca de un „tânăr extraordinar”.
„Am admirat tot ceea ce a spus şi a făcut în campusuri şi, din nou, influenţa sa enormă asupra tinerilor, în primul rând”, a spus Rubio.
Trupul neînsuflețit al lui Kirk a fost adus joi în Arizona de vicepreședintele JD Vance, iar vineri a avut loc o slujbă de pomenire în Phoenix.
Charlie Kirk, considerat unul dintre artizanii mobilizării tinerilor care au contribuit la victoria electorală a lui Trump în 2024, a fost împușcat mortal în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley.
Atacatorul a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani.