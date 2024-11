Gabriel Cotabiță, la un pas de moarte în urmă cu 9 ani, a avut puterea să revină pe scenă. „Nici nu ştiam dacă pot cânta”

Gabriel Cotabiţă a murit sâmbătă la vârsta de 69 de ani. Nu este clară cauza decesului până la acest moment.

Cântărețul trecuse printr-un episod dramatic în urmă cu 9 ani. Cotabiță a suferit, pe 8 mai 2015, un stop cardio-respirator în timp ce se afla în sala de sport a unui hotel din Bucureşti.

Atunci a fost în comă la Spitalul de Urgenţă Floreasca, apoi pentru recuperare a fost internat la Spitalul Elias, de unde a fost externat în 16 iulie, starea sa fiind ameliorată.

El a continuat să urce pe scenă după ce a început să se simtă mai bine.

În 29 octombrie 2015, a avut loc, la Sala Palatului, „Gala Chapeau!” – un eveniment unic în România, care a reunit artişti din toate generaţiile cântând hiturile lui Gabriel Cotabiţă, potrivit Agerpres. Spectacolul a fost gândit şi ca un cadou muzical oferit de către prietenii săi din lumea artistică, în preajma aniversării a 60 de ani de viaţă ai artistului şi a 40 de ani dedicaţi scenei.

„Trebuie să spun că relaţia pe care o am cu Aurelian Temişan, cu Adrian Daminescu, dar şi cu alţi cântăreţi e cu totul specială. Eu nu pot uita ce au făcut la ‘Gala Chapeau’. (…) La acea gală, eu trebuia să intru pe scenă cu Daminescu şi cu Temişan, să cânt la o singură piesă – ‘Ave Maria’. Îmi revenisem după accident, dar era destul de recent. Iar până în acea seară, nu mai cântasem deloc. Nici nu ştiam dacă pot cânta. Temişan şi Daminescu mi-au lăsat mie să cânt părţile cele mai uşoare, ca să zic aşa. La spectacol, cu toată frica pe care o aveam, am cântat. Am simţit că vine spre mine energia aia bună din sală şi am cântat bine. Momentul a fost impresionant. Oamenii au aplaudat 10 minute în picioare. Apoi, am descoperit cu stupoare, analizând cele 200 şi ceva de cântece pe care le am, că am fost sortit să-mi trăiesc cântecele! Asta e bine, dintr-un anumit punct de vedere, pentru că ele conţin sentimente reale şi sunt sincere. Ăsta e motivul, cred eu, pentru care piesele mele au ajuns la inimile oamenilor. Pentru că sunt nişte texte care au reuşit să transmită ceea ce sunt eu”, spunea Gabriel Cotabiţă în interviul acordat în 2019.

În 2017 a lansat videoclipul piesei „Mi-e dor de mine” scrisă de Keo, iar în 2019, cel al piesei „O nouă zi” (muzica Andrei Tudor, versuri Andreea Andrei). Tot în 2019, a lansat melodia „De unde vine iubirea”.

În septembrie 2020, Gabriel Cotabiţă a început colaborarea cu trupa Othello, alături de care a demarat proiectul „Redivivus” – o rememorare, într-o viziune orchestrală nouă, a tuturor şlagărelor pe care artistul le-a cântat solo sau alături de Redivivus, Holograf şi VH2. Totodată, el s-a asociat proiectului „Cântecul tău”, lansat de trupa Othello.

În 2021, a suferit o formă ușoară de COVID și a fost internat în spital.