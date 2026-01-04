Garda lui Maduro a fost masacrată, iar „civili nevinovați” au fost uciși în operațiunea SUA în Venezuela. Anunțul făcut de Armata Venezuelei

Un bărbat ține în mână o fotografie a lui Nicolás Maduro, în timpul unui protest împotriva operațiunii militare americane care l-a înlăturat pe Maduro de la putere. Credit line: Bernat Armangue / AP / Profimedia

O mare parte din echipa de securitate a lui Nicolas Maduro a fost ucisă în operațiunea militară de sâmbătă a SUA, în cursul căreia președintele venezuelean a fost capturat, a anunțat duminică ministrul Apărării din Venezuela, generalul Vladimir Padrino, citat de BBC.

Padrino nu a oferit un bilanț exact al victimelor. Într-o declarație televizată, generalul a spus că forțele armate venezuelene „resping ferm răpirea lașă” a lui Maduro și a soției sale după „uciderea cu sânge rece a unei mari părți a echipei sale de securitate, a soldaților și a civililor nevinovați”.

„Ceea ce se întâmplă astăzi cu Venezuela s-ar putea întâmpla oricărui stat sau guvern”, a spus ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino.



El a făcut apel la oamenii din Venezuela să „își reia activitățile normale” în domeniul muncii, comerțului și educației.

Sâmbătă, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu au existat victime americane, deşi a sugerat că unii militari au fost răniţi.

„În operațiune au fost folosite forțe aeriene, terestre și navale. A fost una dintre cele mai șocante, eficiente și puternice desfășurări de măreției și competenței armatei americane. Nu a fost pierdută nicio piesă de echipament militar, niciun soldat nu a fost rănit. Au fost copleșiți rapid, și foarte repede, deși ne așteptau și știau că venim”, a spus Trump.

NYT: Cel puțin 40 de oameni au murit în atacul SUA

Anterior, cotidianul american New York Times a relatat că aproximativ 40 de persoane şi-au pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţie.

Printre cei decedaţi s-ar afla atât civili, cât şi militari, potrivit acestei surse anonime din cadrul guvernului Maduro, citată de cotidianul newyorkez.

Armata Venezuelei o recunoaște pe Delcy Rodriguez drept președinte interimar

În aceeași declarație, ministrul Apărării a anunțat că armata Venezuelei a recunoscut-o pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept președinte interimar al țării.

Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte.

Constituția Venezuelei, în conformitate cu articolele 233 și 234, prevede că indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale.