Gazda summitului COP29 pentru climă, atac dur la adresa Occidentului, pe care îl acuză de defăimare și șantaj: „Dublele standarde au devenit un fel de modus operandi”

Ilham Aliyev, președintele țării care găzduiește summitul COP29 pentru climă, a lansat marți un atac dur față de Occident, acuzând că Azerbaidjanul a fost victima unei „campanii bine orchestrate de defăimare și șantaj”, relatează Reuters.

„Ca un președinte al COP29, voi fi desigur un susținător puternic pentru tranziția verde, și facem asta [deja]. Dar în același timp, trebuie să fim realiști”, a declarat președintele azer Ilham Aliyev, care a descris resursele de petrol și gaze ale țării sale ca fiind un „cadou de la Dumnezeu”.

„Țările nu ar trebui să fie învinuite pentru că le au, și nu ar trebui să fie făcute de rușine pentru că aduc aceste resurse pe piață, fiindcă piața are nevoie de ele. Oamenii au nevoie de ele”, a continuat el.

Aliyev, conducătorul unui regim autoritar, a rezervat cele mai dure critici pentru Statele Unite și Uniunea Europeană.

„Din păcate, pentru unii politicieni, ONG-uri controlate de stat și mass-media de ‘fake news’ din Occident dublele standarde, obiceiul de a ține prelegeri altor țări și ipocrizia politică au devenit un fel de modus operandi”, a acuzat acesta.

Comentariile sale au venit în a doua zi a summitului COP29, la care participă aproape 200 de țări pentru a discuta cum pot reduce emisiile de carbon.

Atacul dur al președintelui azer a avut loc chiar înainte ca secretarul general al ONU să ia cuvântul

Aliyev și-a lansat acuzațiile cu doar câteva minute înainte ca Antonio Guterres, secretarul general al ONU, să urce pe podium pentru a ține discursul său. Guterres a subliniat că revenirea la combustibilii fosili ar fi o strategie absurdă și a cerut liderilor globali să își sporească finanțarea pentru prevenirea dezastrelor umanitare provocate de schimbările climatice.

„În ceea ce privește finanțele legate de climă, lumea trebuie să scoată banii, altfel umanitatea va fi cea care va plăti prețul. Sunetul pe care îl auziți este ceasul care ticăie. Suntem în numărătoarea finală pentru a limita creșterea temperaturilor globale la 1,5 grade Celsius și timpul nu este de partea noastră”, a avertizat el.

Ali Zaidi, reprezentantul special al Statelor Unite pentru probleme climatice, a încercat la rândul său să minimalizeze afirmațiile președintelui azer, afirmând că lumea își va atinge țintele legate de climă dacă toate țările și-ar reduce emisiile în același ritm cu cel al Statelor Unite.

Statele Unite sunt cel mai mare producător mondial de petrol și gaze, dar în ceea ce privește volumul total al emisiilor de carbon este pe locul 2 în clasament, în spatele Chinei.

Reprezentanții UE nu au dorit să dea curs solicitărilor Reuters de a comenta afirmațiile făcute de Ilham Aliyev.

Liderii mondiali importanți, absenți de la summitul COP29

Agenția Reuters amintește că 35% din veniturile înregistrate de economia azeră în 2023 sunt reprezentate de cele obținute din vânzarea de petrol și gaze naturale. Cu doi ani înainte procentul era de 50% iar guvernul condus de Aliyev estimează că el va scădea la 22% până în 2028.

Scopul declarat al summitului COP de anul acesta este de a strânge sute de miliarde de dolari pentru finanțarea tranziției mondiale către resurse energetice verzi și de a limita creșterea temperaturilor din cauza emisiilor de carbon.

Însă unii dintre cei mai importanți lideri mondiali nu au făcut deplasarea în Azerbaidjan pentru summitul găzduit de Baku.

Printre absenți se numără președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele american Joe Biden. Angajamentul SUA față de combaterea schimbărilor climatice provoacă din nou îngrijorări în condițiile în care președintele ales Donald Trump a declarat că va retrage din nou Washingtonul din acordurile de la Paris, la fel ca în timpul primului său mandat de președinte.

Președintele chinez Xi Jinping a trimis în schimb la Baku un adjunct al său.

