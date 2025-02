Legendarul Gene Hackman a murit. Dezvăluirea emoționantă pe care a făcut-o cu ani în urmă despre motivul pentru care a devenit actor: „A fost un adios real”

Gene Hackman, unul dintre titanii cinematografiei, a povestit cu ani în urmă, în anul în care în cinematografe avea să apară ultimul film din cariera sa, că o amintire dureroasă de când era tânăr l-a făcut mai mult decât orice să își dorească să devină actor.

Hackman, care s-a născut în 1930 și a avut o copilărie turbulentă în timpul Marii Recesiuni care a zguduit SUA în deceniul de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, a vorbit într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2004 despre cum i-a influențat copilăria experiența de viață și persoana care avea să devină.

El a relatat că sala de cinema a fost „sanctuarul” său în care se refugia de probleme și a enumerat actori ai cinematografiei clasice ca Jimmy Cagney, Errol Flynn, și Edward G. Robinson printre favoriții săi.

„M-am îndrăgostit de ideea că cineva mă poate convinge că este un căpitan de navă fără să fie fals. Eu crescusem timid, un lucru care nu e neobișnuit în rândul actorilor. Ei vor să arate că sunt mai mult de atât – oameni de importanță, substanță. Cred că fiindcă am fost timid m-am simțit și nesigur, iar actoria a părut ca o modalitate prin care să trec poate peste acest lucru. Să ajung să fiu cineva”, a relatat actorul legendar în anul în care în sălile de cinema avea să apară Welcome to Mooseport, un film de comedie care avea să devină și ultimul din cariera sa.

El a povestit de asemenea că, atunci când a avut doar 13 ani, tatăl său și-a abandonat familia și că acesta și-a luat rămas bun de la el doar făcându-i cu mâna în timp ce el se juca pe stradă.

„A fost un adios real. A fost atât de precis. Poate de aceea am devenit actor. Mă îndoiesc că aș fi devenit atât de sensibil față de comportamentul uman dacă nu mi s-ar fi întâmplat asta când eram copil, dacă nu mi-aș fi dat seama câtă însemnătate poate avea un singur gest mic”, a dezvăluit el.

Gene Hackman a murit la vârsta de 95 de ani

Părinții săi au divorțat în același an, iar mama sa s-a mutat cu bunica maternă a actorului, care l-a văzut ca fiind slab de caracter. La vârsta de 16 ani Hackman a petrecut o noapte în închisoare după ce a furat dulciuri și suc.

El a mai povestit că, în urma unui impuls de moment, a fugit de acasă și a scăpat permanent de viața respectivă. A mințit privind vârsta sa pentru a se putea înrola în Marina americană, în care a servit timp de 4 ani și jumătate în China, Hawaii și Japonia. A ajuns până la gradul de caporal, însă a fost dat afară din serviciul militar din cauza unei bătăi.

A studiat apoi jurnalismul la Universitatea din Illinois, după care a început o carieră în televiziune. Mai târziu, s-a înscris la şcoala Pasadena Playhouse din California, unde l-a avut coleg pe bunul său prieten Dustin Hoffman. Acolo nu i s-a prezis, însă, un viitor strălucit. Se considera că prestaţia lui şi a lui Dustin Hoffman sunt dintre cele mai slabe. Cei doi s-au mutat atunci la New York şi s-au înscris la şcoala de teatru a lui George Morrison.

Ambii aveau să devină actori recunoscuți în întreaga lume. Gene Hackman și soția sa, pianista clasică Betsy Arakawa, au fost găsiți morți miercuri în locuința lor din New Mexico, autoritățile din statul american confirmând decesul lor joi noaptea. Actorul american s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.

El își anunțase retragerea din actorie în 2008.

Vestea morții sale vine la doar o zi după ce anunțul decesului actriței Michelle Trachtenberg la vârsta de 39 de ani a zguduit Hollywood.