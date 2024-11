Geoană, despre Ilie Bolojan: „Îl propune și Ciolacu, și Lasconi și niciunul nu vrea să-l pună/ Se ascund în spatele unui om mai onorabil ca ei”

Candidatul independent la preşedinţie Mircea Geoană a afirmat, la B1 TV, că nici Marcel Ciolacu, nici Elena Lasconi şi nici măcar preşedintele PNL nu l-ar desemna pe Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru, transmite News.ro.

„Dacă punem întrebarea corectă nu este cine îl propune pe Bolojan. Îl propune şi Ciolacu, şi Lasconi şi niciunul nu vrea să-l pună, de fapt. Toată lumea minte, se ascund în spatele unui om mai onorabil decât dânşii, dar întrebarea este: cu Ciolacu şi cu Simion în turul doi, şi cu un bloc PSD de 40% şi cu un bloc extremist de 35-40%, de unde sunt voturi ca să-l pui pe domnul Bolojan premier? Asta este întrebarea!”, a afirmat Mircea Geoană, joi seară.

El a spus că „este clar că domnul Bolojan este gata să preia conducerea partidului” în cazul în care liderul liberal Nicolae Ciucă va pierde alegerile prezidenţiale, fapt pe care Mircea Geoană îl consideră foarte posibil.

„Nimeni din cei trei nu sunt sinceri propunându-l pe domnul Bolojan. Niciunul. Ciolacu sub nicio formă, pentru că dacă îi iese combinaţia cu Simion nu are nevoie de PNL şi pune un PSD-ist, pe cine vrea el. La domnul Ciucă, este clar că domnul Bolojan este cel care este gata să preia conducerea partidului. Haideţi să fim serioşi! Cine este acuma cel care va prelua partidul după ce domnul Ciucă nu intră în turul doi? Domnul Bolojan şi echipa sa! Iar doamna Lasconi în mod evident încearcă să fure nişte voturi de la PNL, dar de ce să nu dea primul ministru la USR dacă va câştiga preşedinţia? Deci efectiv îl folosesc, pentru că are o reputaţie bună”, a argumentat Geoană.

Răspunsul lui Bolojan la ofertele făcute

Președintele CJ Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a dat un răspuns, printr-o postare pe Facebook, ofertelor de colaborare politică ce i s-au făcut în ultimele luni din partea liderilor USR și PSD, Elena Lasconi, respectiv Marcel Ciolacu. Postarea conține 10 puncte, dintre care unele reprezintă condiții ale unei bune funcționări a unui guvern de coaliție.

Postarea lui Bolojan are și un titlu – „Soluții, nu salvatori” – el afirmând că forțele politice „responsabile” trebuie să vină în primul rând cu soluții la problemele României, înainte de a vehicula un nume pe post de „salvator”.

În plus, Bolojan are un mesaj pentru viitorul președinte al României: „Colaborarea Președinte – Guvern va fi de bun augur și va asigura coerența unor măsuri, dar greul reformelor va fi dus de Guvern”.

Lista lui Bolojan:

Niciun partid nu va avea majoritate. Foarte probabil, vom avea o coaliție de guvernare. Coaliția ce se va forma după alegeri va propune premierul. Președintele ales va putea influența formarea coaliției. Pentru a putea face propuneri, un partid trebuie să fie în coaliție și să obțină un scor relevant. Cu cât sprijinul pentru un partid este mai mare, cu atât mai mult politicile lui ar putea prevala în programul coaliției. Cei vizați nu sunt puși „în vitrină” conjunctural sau „pe surse”, ci sunt desemnați prin proceduri interne, bine stabilite, ale partidelor. Noul guvern va avea un mandat dificil, corecțiile bugetare fiind inevitabile. Pentru a reuși, va fi nevoie de susținere și de miniștri cu autoritate. Colaborarea Președinte – Guvern va fi de bun augur și va asigura coerența unor măsuri, dar greul reformelor va fi dus de Guvern. Forțele politice responsabile ar trebui să abordeze problemele reale și în campania electorală, altfel votul de protest va prevala. Iar a crea așteptări nerealiste va duce la tensiuni sociale în anii următori. Autoritatea și experiența nu sunt date de altcineva, iar acceptarea unei funcții fără să ai autoritatea necesară duce în general la eșec. Nu există un salvator, există viziuni de dezvoltare puse în practică de echipe puternice, în mod responsabil și perseverent. Un om cu adevărat responsabil își cunoaște limitele și posibilitățile și nu se lasă influențat de iluzii, rămânând ancorat în realitate.

„Fac aceste precizări având în vedere discuțiile din această perioadă”, a mai scris Bolojan într-un post scriptum la postare.

Curtat și de USR, și de PNL

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat pe 28 august că Ilie Bolojan ar fi opțiunea ei de premier dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul acesta.

„Eu cred că în funcția de prim-ministru ar trebui să fie un om capabil, cu multă experiență în administrație. Și nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan”, spunea Lasconi într-o emisiune la Digi 24.

Întrebată dacă o astfel de nominalizare ar face posibilă o alianță de guvernare între USR și PNL, Lasconi a răspuns „Și dacă domnul Bolojan nu ar fi fost în vreun partid, tot pe el l-aș fi propus. Avem nevoie de profesioniști și mi-aș dori ca acest domn să fie prim-ministru”.

Pe 3 noiembrie, Lasconi spunea că USR ar fi dispusă să guverneze împreună cu PNL, dar cu condiția ca Nicolae Ciucă să nu se mai afle în fruntea liberalilor, ea menționându-l din nou pe Bolojan ca un posibil partener de discuție din postura de lider al PNL.

„Văd o guvernare alături de Partidul Naţional Liberal condus de Ilie Bolojan. (…) Sunt pentru o guvernare USR cu un PNL condus de Ilie Bolojan. Să vedeţi acum ce circ e la PNL, că nu-l susţine nimeni pe domnul Bolojan, dar eu îl susţin”, a afirmat Lasconi, la o conferinţă de presă.

Tatonări similare au venit luni și din partea PSD, chiar prin vocea președintelui Marcel Ciolacu, în condițiile în care Nicolae Ciucă a spus în mod repetat că PNL nu se va mai alia cu social-democrații, câtă vreme el va fi liderul liberalilor.

„Văd un lucru bun: faptul că se conturează care va fi partenerul de dialog – nu al meu (personal, n.r.), al meu din funcţia de preşedinte al României, al viitorului preşedinte al Partidului Social Democrat. Domnul Bolojan. E un om care doreşte să facă reforme în România, un om care s-a arătat foarte aplicat în ceea ce priveşte administraţia locală la Bihor şi este un partener pe care eu mi l-aş dori din funcţia de preşedinte al României”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a menţionat că nu a avut discuţii cu Ilie Bolojan privind vreun parteneriat politic.