Candidatură surpriză la Primăria Capitalei din partea partidului cel mai apropiat de Călin Georgescu. A fost anunţată de la 7.678 de kilometri distanţă de Bucureşti

Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. El a făcut anunţul printr-un clip filmat în New York și postat pe rețelele de socializare. Anamaria Gavrilă a promovat clipul lui Burcea.

George Burcea a făcut anunţul că va candida la alegerile din decembrie filmându-se cu camera frontală a telefonului de pe o clădire care oferă o privelişte panoramică în New York, oraș la 7.678 de kilometri de Bucureşti. Clipul a fost postat pe canalele sale şi distribuit de preşedinta POT, Anamaria Gavrilă.

Mișcarea vine la câteva zile după ce un alt reprezentant al dreptei radicale, Anca Alexandrescu, de la Realitatea TV, a anunțat că va candida. Alexandrescu se bazează, din declarațiile AUR, pe sprijinul partidului llui George Simion.

În aproximativ o oră, postarea sa de pe Facebook a candidatului POT, George Burcea, a adunat peste 22.000 de vizualizări.

Cei care s-au bucurat de veste i-au scris lui George Burcea mesaje precum: „Mă bucur că susţii acest partid”, „Fain bărbat”, „Doar oamenii tineri pot schimba fața politici românești. Doamne ajută” sau „Bravo, boss! Câştigi clar”.

Cei dezamăgiţi de alegerea sa i-au scris mesaje precum: „În POT? Te credeam mai inteligent”, „Parcă POT aveau probleme cu actoraşii în funcţii de conducere? Nu râdeau ei de preşedintele Ucrainei?”, „Cum rezolvi, George, problemele? Prin manifestare?” sau „Jeez! Unfollow”.

„Pentru că eu pot. Şi, da, suntem reali”

„Salutare, bucureştene, ce faci? Tot în trafic? Ştiu, că şi eu tot în Bucureşti locuiesc, de foarte mulţi ani. Şi sunt născut în Bucureşti. Cu parcarea ce-ai făcut astăzi? Sau… te-ai descurcat? Pentru noi, românii, am obişnuiţi, am fost învăţaţi să ne descurcăm indiferent de circumstanţă. Sper, totuşi, că astă seară, când ajungi acasă, să găseşti apă fierbinte. Să nu trebuiască (sic!) să verşi ciorba ca să încălzeşti o oală de apă să-i faci băiţă copilului. Sau ţie. Că ai muncit suficient, 10-12 ore. Şi ai stat suficient în trafic.

Numele meu este George Burcea, am 37 de ani, sunt actor şi, da, am hotărât să las frumuseţea de New York şi să mă întorc în Bucureşti. De ce? Pentru că eu, împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem şi să-mi depun candidatura pentru Primăria Bucureşti.

De ce? Pentru că eu pot. Şi, dacă eu pot, poţi şi tu. Şi, da, suntem şi reali. După cum vedeţi, suntem reali. Aşa am fost şi aşa vom fi. Pentru că oamenii, Bucureştiul, are nevoie de oameni reali. Are nevoie de oameni cu energie şi are nevoie de oameni care să facă, nu să promită. De promisiuni ne-am săturat cu toţii. 35 de ani de promisiuni. Sunt foarte mulţi ani. O viaţă de om. Da. Cât mai stăm aşa? Cât mai suportăm? Câte promisiuni? Cât să mai încercăm?

Vă promit că eu şi că noi nu suntem ca ei. Şi vă promit că noi facem, nu doar vorbim”, spune Burcea în mesajul video.

Cine este George Burcea

Născut pe 15 ianuarie 1988, în București, George Burcea și-a început viața profesională departe de lumea artistică, lucrând inițial ca marinar. El a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”.

George Burcea este cunoscut ca actor, iar cel mai de notorietate rol al său este cel al lui Lurch, din primul sezon al serialului „Wednesday“, regizat de Tim Burton. Pe lângă cariera artistică, din care face parte, printre altele, şi rolul baciului ungurean din filmul Miroriţa, publicul a fost interesat şi de viaţa sa persoanlă.

George Burcea, în serialul Wednesday. FOTO: Facebook Netflix

El a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice. De altfel, viaţa sa personală a fost de interes de mai multe ori pentru jurnaliști, încât publicul ştie că el a mai avut o relaţie cu Viviana Sposub, iar acum trăieşte o poveste de dragoste alături de Mădălina, cunoscută drept „Mady”, o tânără originară din Republica Moldova, care deţine un salon de tatuaje în Bucureşti, în zona Pipera. Cei doi s-ar fi cunoscut chiar la salonul acesteia, când actorul a venit pentru a-şi acoperi un tatuaj, a relatat CanCan la momentul respectiv.

În 2020, a fost prins la volan sub influența drogurilor. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde locuia la acel moment și a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină. Doi ani mai târziu, Judecătiria Buftea a decis ca actorul nu mai are voie să conducă timp de un an şi că trebuie să achite o amendă de 16.000 de lei, plus 2.1000 de lei, cheltuieli de judecată, a scris Adevărul.

Cine candidează la Primăria Capitalei

Pe lângă cei trei candidați anunțați ai coaliției, Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR), și-au mai anunțat intenția de a se înscrie în cursă Anca Alexandrescu, ca independent, fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, tot ca independent, fostul primar al sectorului 3 Liviu Negoiță (PUSL), vicepreședintele fundației Eco-Civica Dan Trifu și Ana Ciceală (SENS).

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat duminică indică o cursă strânsă. Pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS de duminica trecută îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Ciprian Ciucu ave câte 11%.