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Actualitate

George Copos poate circula cu camioane pe Tâmpa, care este arie protejată. Decizia instanței și reacția Primăriei Brașov

Florentina Cernat
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Firmele omului de afaceri George Copos au obținut în instanță dreptul de a folosi zilnic traseul turistic de pe Tâmpa cu camioane și camionete, pentru aprovizionarea restaurantului Panoramic și evacuarea deșeurilor, potrivit unei decizii a Judecătoriei Brașov. 