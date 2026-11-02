George Copos poate circula cu camioane pe Tâmpa, care este arie protejată. Decizia instanței și reacția Primăriei Brașov

Firmele omului de afaceri George Copos au obținut în instanță dreptul de a folosi zilnic traseul turistic de pe Tâmpa cu camioane și camionete, pentru aprovizionarea restaurantului Panoramic și evacuarea deșeurilor, potrivit unei decizii a Judecătoriei Brașov.

Grupul Ana Holding, patronat de George Copos, a renovat în perioada 2024-2025 restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa.

În perioada șantierului, el a utilizat un drum care urcă din Răcădău (în spatele Tâmpei), spre vârf, care este încadrat ca fiind traseu turistic.

După terminarea lucrărilor, în toamna anului 2025, societatea comercială a continuat să folosească drumul pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor de la restaurant.

Garda forestieră a închis drumul

Locuitorii din zonă s-au revoltat și au inițiat proteste, Garda Forestieră a constatat că drumul este folosit ilegal și l-a închis, iar Garda de Mediu a amendat restaurantul pentru lipsa autorizației de mediu.

În luna mai, compania a solicitat autorizație de mediu și a obținut-o cu condiția ca aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor să fie făcute cu telecabina, nu cu mașina. Ulterior, Ana Hotels și Ana Teleferic au dat în judecată Primăria Brașov, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Brașov.

Pe 30 octombrie, judecătoria Brașov a emis o ordonanță președințială până la soluționarea dosarului pe fond, prin care compania primește acces auto pe traseul turistic în fiecare zi, între orele 6:00-10:00 și 19:00-21:00, pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor, cu vehicule Unimog (camioane de mare capacitate) și Toyota Hilux (camionete).

Ordonanţa este executorie, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare.

Ce spune legislația de mediu

Asociația civică Scut pentru Spații Verzi acuză că procesul pe fond poate dura câțiva ani, timp în care mașinile vor continua să circule într-o arie protejată, deși legea spune că acest lucru este interzis.

„Tâmpa este rezervație naturală și sit Natura 2000, un teritoriu protejat de legislația națională și europeană, în care accesul auto este interzis. Un argument simplu, de bun-simț, care nu ar trebui să necesite alte explicații”, spun reprezentanții organizației.

Asociația spune că autorizația de mediu a fost emisă cu condiția ca toate transporturile să se facă cu telecabina, aceasta fiind calea de acces către restaurant.

„Este un act administrativ, emis de Direcția Județeană de Mediu / Ministerul Mediului – România, care nu poate fi anulat printr-o hotărâre în materie civilă”, spun reprezentanții asociației.

Aceștia arată cu degetul și înspre reprezentanții Regiei Pădurilor, care nu s-au prezentat deloc la proces, și cei ai Primăriei Brașov, care au lăsat soluția la aprecierea instanței.

„Regia Pădurilor are obligația de a-și exercita atribuțiile de protejare a fondului forestier, așa cum a dispus și Garda Forestieră când a invocat faptul că «drumul» în cauză este de fapt o potecă turistică. Aria protejată aparține, prin definiție, cetățenilor. Nu Primăriei și nici unui operator privat. Iar Primăria Municipiului Braşov are datoria să acționeze în interesul cetățenilor, deci să se apere în acest dosar”, mai spun reprezentanții asociației „Scut pentru spații verzi”.

Primăria așteaptă motivarea deciziei instanței

HotNews a solicitat purtătorului de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, un punct de vedere pe acest subiect.

„Am lăsat la latitudinea instanței să se pronunțe dacă există un prejudiciu iminent. Așteptăm motivarea, apoi vom decide dacă vom face sau nu apel”, a spus Toarcea.

El spune că este vorba doar de ordonanța președințială privind accesul auto până la finalizarea procesului pe fond, care este într-un stadiu incipient.

Potrivit publicației locale Brașovenii, la ședința Consiliului Local din 30 octombrie Primăria a propus angajarea unui avocat extern pentru dosarul privind dreptul de servitute solicitat de Ana Hotels și Ana Teleferic, dar nu și pentru cel privind accesul auto temporar pe Tâmpa.

Ce spune autorizația de mediu a restaurantului Panoramic

Direcția Județeană de Mediu Brașov a emis în luna mai autorizația de mediu pentru restaurantul Panoramic, document care precizează:

„Se interzice transportul personalului lucrativ și administrativ al restaurantului cu vehicule motorizate în aria naturală protejată Muntele Tâmpa;

Aprovizionarea restaurantului și transportul deșeurilor se vor realiza exclusiv prin intermediul telecabinei, în afara intervalelor orare de funcționare, pentru a elimina orice disconfort al turiștilor/clienților”.

La rândul său, primarul Brașovului, George Scripcaru, a afirmat că operatorul economic a utilizat abuziv drumul după finalizarea lucrărilor de renovare.

„Ana Panoramic a exagerat și a gândit că, dacă a utilizat calea de acces pentru șantier, acum poate să continue la fel. Nu. Acel drum tehnic, cale de acces pentru acel obiectiv, pentru că așa este în documentații, a putut fi utilizat doar pentru etapa de șantier. Dar nu mai poate fi utilizat astăzi, pentru că necesitatea nu mai este aceeași”, a declarat Scripcaru, pentru Radio România Brașov.

Copos: „Închidem totul și am terminat”

Contactat de HotNews la acel moment, omul de afaceri George Copos a răbufnit, precizând că accesul auto este vital pentru aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor. El a susținut că, dacă nu poate urca cu mașina, este gata să închidă atât restaurantul, cât și telecabina.

„Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție”.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a continuat Copos.

Șeful Gărzii Forestiere: „Este pădure, este arie protejată, nu bulevard”

George Gârbacea, șeful Gărzii Forestiere Naționale, a declarat pentru HotNews că este vorba despre un traseu turistic aflat într-o arie protejată, nu despre un drum, iar singurele mașini care pot circula pe acolo, conform legii, sunt cele de urgență.

„Este pădure, este arie protejată, nu bulevard. În plus, dăunează turiștilor, pentru că este un traseu turistic foarte folosit. Sunt mulți turiști, sunt familii cu copii care fac drumeții și e neplăcut să te trezești cu o mașină pe lângă tine pe munte”, a continuat el.

Muntele Tâmpa are statut de arie protejată încă din 1962. În anul 2000, Tâmpa a fost declarată rezervație de interes național, iar din 2007 este sit de importanță comunitară, făcând parte din rețeaua Natura 2000. Accesul auto este explicit interzis prin regulamentul sitului, excepțiile făcând situațiile de urgență, precum accesul pompierilor sau al salvamontiștilor.