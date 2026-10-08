George Simion acuză „un mare blat” în ziua negocierilor pentru guvern: „De două luni se coace la el”

România a avea un guvern PSD cu Luca Niculescu scos în fața pentru a-și asuma „nenorocirile care vin”, acuză președintele AUR, George Simion, într-un clip postat pe Facebook în ziua în care premierul desemnat discută cu partidele.

„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului”, a declarat el.

El spune că acest guvern va fi votat și de PNL. „I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față”, spune George Simion.

AUR nu votează guvernul

La finalul consultărilor de luni de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, prim-vicepreședinte AUR, Dan Dungaciu, a anunțat că partidul său vrea alegeri anticipate și a acuzat că președintele este un „factor de blocaj”.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat marți că le va trimite parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături necesar suspendării președintelui Nicușor Dan.