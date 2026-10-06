După ce a anunțat ferm că nu votează Guvernul Niculescu, George Simion vine cu un mesaj pentru PSD

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat marți că le va trimite parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături necesar suspendării președintelui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a scris marţi Simion pe pagina sa de Facebook.

Anterior, luni seară, Simion a anunțat că AUR nu va susţine un Guvern condus de Luca Niculescu.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion, pe Facebook.

AUR a anunţat pe 6 august că a lansat platforma suspeND.ro prin care prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Pe platforma suspeND.ro s-au pronunţat pentru suspendare 119 parlamentari și peste 409.000 de simpatizanţi. Pentru suspendarea preşedintelui sunt necesare 155 de semnături ale parlamentarilor.