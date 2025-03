George Simion, comentarii în cazul Peșchir: „MAI a devenit o bâtă politică/ O instituție folosită pentru a impune teroarea”

Președintele AUR George Simion a afirmat că modul în care se derulează ancheta care-l vizează pe Bogdan Peșchir este un act de represiune politică, prin care autoritățile ar încerca să intimideze adversarii politici ai puterii.

„Ceea ce li s-a întamplat zilele trecute lui Bogdan Peșchir și restul oamenilor săltați din țară nu este o anchetă, nu este justiție, nu este stat de drept. Este un act de intimidare, de umilință publică și de represiune politică. Bogdan Peșchir, cunoscut pentru opiniile sale suveraniste și sprijinul declarat pentru Călin Georgescu, a fost ridicat din propria casă, adus tocmai de la Constanța, și legitimat de-abia în fața presei, într-o scenă de-a dreptul bolșevică. Îi cer să-și dea jos cagula, ochelarii și șapca abia dupa ce îl plimbă ca pe un trofeu de vânătoare”, a scris George Simion pe site-ul său, într-o postare intitulată „Poliția română, instrument de represiune politică”.

„O bună ocazie de a „fabrica” pericolul”

De asemenea, liderul AUR și-a arătat sprijinul și pentru Adrian Niculescu, un influencer pe TikTok care a fost unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu.

„Un alt caz revoltător este cel al lui Adrian Niculescu, un român care și-a exprimat public susținerea pentru valorile suveraniste și pentru Călin Georgescu. În loc să fie respectat dreptul său la liberă exprimare, a fost supus unor percheziții și anchete abuzive, menite să-l intimideze și să descurajeze orice formă de opoziție față de sistemul actual. Este revoltător!”, susține Simion.

El afirmă că organele de anchetă mint în ce privește armele capturate în timpul perchezițiilor la susținători ai lui Georgescu întrucât ar fi arme airsoft, legale.

„Dar în mintea lor, asta e o bună ocazie de a fabrica „pericolul” și de a-l ambala frumos pentru televiziunile de partid. E clar că nu anchetează fapte, ci încearcă să construiască narațiuni. Să creeze imaginea unui inamic public din fiecare român care are curajul să-și spună părerea și să suțină o alternativă reală”, a afirmat Simion.

„Sub Cătălin Predoiu, Ministerul de Interne a devenit o bâtă politică. O instituție folosită pentru a ataca opozanții și pentru a impune teroarea în rândul celor care îndrăznesc să spună adevărul. Suntem la un pas de dictatură. Toate elementele sunt acolo: justiție de fațadă, anchete abuzive, alegeri anulate, televiziuni controlate, intimidare continuă”, a continuat liderul AUR.

Bogdan Peșchir, acuzat de mită electorală

Omul de afaceri Bogdan Peşchir a fost audiat vineri timp de patru ore și jumătate la Parchetul General, iar procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este acuzat de procurori că a plătit peste 961.000 de dolari unor utilizatori de TikTok, pentru ca în schimb aceștia să îl voteze pe Călin Georgescu. Procurorii spun că plățile au fost făcute până în 31 ianuarie 2025, în condițiile în care turul al doilea al alegerilor prezidențiale a fost anulat de Curtea Constituțională în 6 decembrie 2024.

Afaceristul a fost reținut joi după ce la locuinţa sa din Brașov au fost făcute percheziţii, iar vineri a fost audiat timp de câteva ore la Parchetul General. La plecarea de la audieri, avocatul lui Bogdan Peșchir a susținut că clientul său „se simte discriminat pentru opiniile politice”.

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat. De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat”, a declarat avocatul lui Peșchir.

De asemenea, avocatul a acuzat un abuz din partea forțelor de ordine afirmând că va face şi plângere penală pentru că Bogdan Peşchir a fost obligat de poliţişti să-şi arate faţa.

În momentul în care a ajuns sub escortă la sediul IGPR, Bogdan Peșchir a fost obligat de un polițist să își dea jos șapca, cagula de pe față și ochelarii de soare, pentru a putea fi identificat.

În acest dosar, procurorii de la Parchetul General au făcut joi 17 percheziții în București și în județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, la locuințele unor influenceri care i-au făcut campanie lui Georgescu.

Printre cei vizați în dosar s-au aflat și Makaveli și Alin Borcan, un influencer din Timișoara.