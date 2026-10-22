George Simion, reacție la noul dosar care îl vizează pe Călin Georgescu: „S-au pus pe noi”

Liderul AUR, George Simion, a comentat joi cel mai nou dosar penal deschis pe numele fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, cât și acuzațiile aduse împotriva lui Dan Tănasă. Simion a anunțat că va declanșa o serie de procese.

Într-un mesaj video publicat pe pagina lui de Facebook, Simion nu precizează la cine anume se referă mai exact, dar afirmă: „Îi voi da în judecată. (…) Astăzi depun primele cereri”.

„Măi, oameni buni… Așa ceva… S-au pus pe noi, unul după altul… Un al cincilea dosar penal (care îl vizează pe Călin Georgescu, n.r.). Să nu deznădăjduiți, să nu vă pierdeți încrederea. Oricâte mizerii or arunca către noi, ei o fac pentru ca să va influențeze pe voi. Dumnezeu e mare și le va lămuri pe toate. Dumnezeu e mare, așa că aveți încredere și nu vă temeți”, a afirmat George Simion, într-o înregistrare video în care s-a filmat cu un televizor pe fundal, pe care erau difuzate imagini de la postul de știri Antena 3 CNN care îl arătau pe Călin Georgescu.

„Nu o să mai răspund la toate chestiunile cu care încearcă să ne afecteze. L-au trimis și pe Dan Tănasă azi în judecată, că a zis că forța românească de peste hotare trebuie recuperată, nu să aducem oameni din țări terțe, de alte culturi, de alte civilizații”, a continuat liderul AUR.

„Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV de grija noastră până la toți ceilalți. Astăzi depun primele cereri și mă ocup de ceea ce contează, de viitoarea guvenare, de sprijinirea tuturor celor aleg să nu stea în casă. Și de atingerea scopului: suntem uniți, până la capăt”, și-a încheiat George Simion mesajul.

Al cincilea dosar penal pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost audiat, joi, în Arestul Central, într-un nou dosar deschis de procurori, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Potrivit acestor surse, Călin Georgescu are calitatea de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Concret, în perioada în care se afla sub control judiciar, fostul candidat ar fi făcut salutul legionar către susținătorii săi, în timp ce ieșea din secția de poliție din Buftea.

Georgescu a refuzat să dea orice declaraţe în fața procurorilor, invocând dreptul la tăcere, au precizat, pentru News.ro, surse judiciare.

Acesta este cel de-al cincilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

În unul dintre aceste dosare, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat că, în perioada 2020 – 2025, a promovat în public cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, au susținut procurorii, în acel dosar.

Dan Tănasă, trimis în judecată

Deputatul AUR Dan Tanasă, vicepreședinte al partidului, a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Dosarul va ajunge pe masa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precizând că procurorul de caz a terminat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat, fără a preciza despre cine e vorba.

Însă, potrivit rechizitoriului, parlamentarul a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris pe 19 august 2025 vicepreședinte AUR la vremea respectivă pe Facebook. Între timp, postarea nu mai este disponibilă.

Într-o reacție, AUR afirmă că își asumă angajamentul de a apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil, precum și dreptul oricărui parlamentar de a-și exprima opiniile politice, „inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere”. Formațiunea a reiterat că „libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori”.