Ger, ninsori și viscol în România, până sâmbătă. Zonele vizate de alertele meteo

Meteorologii avertizează că, începând de sâmbătă, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.

Coduri galben și portocaliu de viscol la munte

Un cod galben de ninsoare viscolită este valabil până vineri, ora 15, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

ANM a emis și un cod portocaliu de viscol puternic valabil până vineri, ora 10, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m. Va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Ger și polei până sâmbătă dimineață

Vineri vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

În mai multe zone din țară se circulă în condiții de iarnă. Poți citi despre starea drumurilor AICI.

Cum va fi vremea în București, unde mii de oameni nu au apă caldă

Vineri, 9 ianuarie, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3…-1 grad.

O avarie la CET București Sud a afectat mii de blocuri începând de duminică, iar perspectiva revenirii la normal s-a mutat abia la începutul săptămânii viitoare. Inițial a fost vorba de 1.000 de imobile, însă numărul lor a crescut la 3.500, aproape 40% din totalul celor racordate la sistemul centralizat.