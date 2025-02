Gestul de „bunăvoință” făcut de Kremlin înaintea întâlnirii cu oficialii americani în Arabia Saudită

Un cetățean american a fost eliberat de Rusia la doar câteva săptămâni după ce a fost reținut, înaintea întâlnirii de marți ce va avea loc în Arabia Saudită între oficiali americani și ruși pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina și îmbunătățirea relațiilor bilaterale, transmite BBC.

În cadrul unui briefing de presă susținut astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că eliberarea poate fi văzută într-adevăr în contextul acestor discuții între Moscova și Washington care vor fi purtate în Arabia Saudită.

„Deoarece marți se va discuta despre restabilirea relațiilor, aceste evenimente pot fi privite în acest context”, a declarat Peskov în fața reporterilor.

Kalob Byers, americanul eliberat luni, a fost reținut pe 7 februarie, după ce a sosit pe Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova. Autoritățile ruse au declarat că un câine polițist a descoperit două borcane cu produse pe bază de cannabis asupra sa. Byers a susținut că acestea i-au fost prescrise de un medic american.

🚨 Russia: American musician Kalob Wayne Byers arrested on February 7th as he flew in to Moscow to see his girlfriend. He faces 10 years in prison on fabricated drug charges.

Putin is refilling his hostage exchange fund. pic.twitter.com/bWKXQqUuQn