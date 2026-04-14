Gestul făcut de Papa Leon după contrele cu Donald Trump: „Inima Tatălui nostru nu e alături de cei răi, aroganți sau mândri”

Papa Leon a adus marți un omagiu rădăcinilor sale spirituale, călătorind, în Algeria, la locul de naștere al Sfântului Augustin de Hipona, cel care l-a inspirat să devină preot, transmite Reuters. Primul papă american a stârnit nemulțumirea președintelui SUA, Donald Trump, după ce a criticat dur războiul din Iran.

Prin omagiul adus lui Augustin, Leon a subliniat o legătură personală cu una dintre figurile majore ale Bisericii timpurii, cel care a formulat pentru prima dată criterii pentru a evalua dacă războaiele sunt sau nu „drepte”.

Augustin, care a murit în anul 430, spunea că războaiele ar trebui purtate doar pentru apărare împotriva agresiunii sau pentru a-i proteja pe cei inocenți, cu scopul de a restabili pacea, și niciodată din dorință de cruzime.

Aceste criterii, cu unele actualizări, au rămas parte a doctrinei catolice.

Ele au fost invocate de unii critici ai războiului din Iran pentru a susține că conflictul, declanșat de loviturile aeriene surpriză americano-israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie, este nedrept.

Cardinalul de Washington, Robert McElroy, se numără printre acești critici. El a declarat duminică faptul că războiul este „ilegitim din punct de vedere moral”, invocând principiile lui Augustin.

Leon, aflat într-un turneu amplu de 10 zile în patru țări africane, a declarat luni pentru Reuters că intenționează să continue criticile la adresa războiului, în ciuda comentariilor făcute de Donald Trump.

El nu a făcut declarații marți, în timp ce a vizitat ruinele orașului Hippo, astăzi Annaba, pe coasta de nord-est a Algeriei. Pe o ploaie ușoară, a depus o coroană de trandafiri galbeni și albi și i-a ajutat pe mai mulți cercetași musulmani algerieni, să planteze un puiet.

La o întâlnire ulterioară, marți, la un azil din apropiere administrat de călugărițe catolice, papa, membru al ordinului augustinian, a luat din nou cuvântul.

„Inima lui Dumnezeu este sfâșiată de războaie, violență, nedreptate și minciună”, le-a spus Leon rezidenților căminului Little Sisters of the Poor. „Inima Tatălui nostru nu este alături de cei răi, de cei aroganți sau de cei mândri.”

Contrele lui Trump cu Papa

Trump a început postând un mesaj cu injurii în dimineața Paștelui catolic la adresa Iranului: „Deschideți naibii strâmtoarea, ticăloși nebuni, sau veți trăi în Iad! Slavă lui Allah!”, a scris el.

În acest timp, secretarul Apărării, Pete Hegseth, îi îndemnase pe americani să se roage pentru o „violență copleșitoare” împotriva dușmanilor, chiar cînd Papa Leon folosea Liturghia de Paște pentru a-i chema pe „cei care au arme” să „le lase jos”.

Trump a amenințat apoi că „o întreagă civilizație va muri în această seară” în Iran. Papa Leon a criticat amenințarea, spunând că a fost „cu adevărat inacceptabilă”.

Duminică, Trump l-a atacat direct pe papă, spunând că acesta este „slab în privința criminalității” și „groaznic în politica externă”.

Trump a criticat și conclavul în sine, susținând că Leon a fost ales doar pentru că Biserica „a considerat că acesta ar fi cel mai bun mod de a-l gestiona” pe președintele SUA.

În declarațiile făcute la bordul avionului papal în drum spre Algeria, Suveranul Pontif a răspuns că mesajul creștin este „folosit în mod abuziv”.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat papa Leon pentru Reuters în timp ce saluta jurnaliștii din avion.

„Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni”, a precizat șeful Bisericii Catolice.

Luni, în fața Biroului Oval, Trump și-a intensificat criticile la adresa lui Leon: „Nu am de ce să-mi cer scuze. El greșește.”

Câteva minute mai târziu, Trump a postat o imagine generată de AI în care apărea îmbrăcat în veșminte biblice, vindecând bolnavi – imaginea percepută de public fiind cea a lui Isus.

Pe fondul reacțiilor critice vehemente, președintele a șters ulterior această imagine, spunând că a crezut că îl înfățișa de fapt „ca pe un doctor”.

Președintele a spus că doar cei care răspândesc „fake news” ar putea susține că postarea sugera că se compară cu Iisus Hristos.

„Credeam că apar ca doctor și are legătură cu Crucea Roșie”, a declarat președintele american, citat de CNN.

Până să șteargă postarea, Trump a fost criticat de câțiva dintre cei mai cunoscuți susținători creștini ai săi, fiind acuzat că a comis o blasfemie.

Și vicepreședintele JD Vance, cel mai înalt reprezentant catolic din cadrul guvernului federal, a declarat luni, într-un interviu la Fox News, că Papa ar trebui să nu se amestece în treburile americane.