„Ghid de supraviețuire” pentru cei care nu au căldură în apartamente pe timp de ger / Cum ne încălzim corect când caloriferele sunt reci

Asociația Energia Inteligentă a realizat un „ghid de supraviețuire” pentru apartamentele fără căldură, iar principala recomandare este să nu folosim gazele de la aragaz pentru a ne încălzi, existând riscul intoxicației cu monoxid de carbon.

„În ianuarie 2026, Capitala României trăiește din nou un paradox dureros: oraș european, cu milioane de locuitori, dar cu zeci de mii de apartament fără căldură și apă caldă în plină iarnă. Avariile din sistemul de termoficare nu mai sunt o excepție, ci o stare de fapt. Ceea ce se întâmplă zilele acestea nu este doar o problemă tehnică. Este o urgență de sănătate publică”, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă.

Zilele acestea, întreaga țară se află sub avertizări meteorologice de ger, cu temperaturi minime care ajung în unele zone și la -16 grade Celsius.

În lipsa încălzirii centralizate, mii de bucureșteni apelează la soluții improvizate: reșouri, aeroterme vechi, aragaz lăsat aprins, improvizații electrice sau sobe artizanale. Aici apare un al doilea pericol major: incendiile și intoxicațiile cu monoxid de carbon.

„Monoxidul de carbon nu miroase, nu se vede și nu iartă. În fiecare iarnă, oameni mor în propriile apartamente pentru că au încercat să se încălzească cu aragazul sau cu aparatul defect. În fiecare iarnă, blocuri sunt evacuate din cauza incendiilor provocate de improvizații electrice”, a arătat Chisăliță.

Principalele recomandări ale Asociației Energia Inteligentă către cei afectați sunt:

Nu vă încălziți cu flacără deschisă în locuințe.

Nu supraîncărcați prizele cu resurse și prelungitoare ieftine.

Nu încălziți tot apartamentul, ci grupați-vă într-o cameră.

Dacă folosiți aparate electrice, ele trebuie să fie moderne, stabile, conectate direct la priză și ținute departe de materiale inflamabile. Un detector de fum sau de monoxid de carbon poate face diferență dintre viață și moarte.

„În același timp, autoritățile nu pot comunica doar «se lucrează». Oamenii au nevoie de termene clare, hărți exacte și centru de sprijin pentru cei vulnerabili. Un oraș care își lasă bătrânii să tremure în apartamente sau familii cu copii să doarmă în frig nu este un oraș funcțional. Criza căldurii din București nu este doar despre țevi sparte și centrale oprite. Este despre siguranță, demnitate și responsabilitate publică”, mai spun reprezentanții asociației.

Ghidul apartamentelor fără căldură

Ce să faci:

Folosești doar aparate cu protecție: radiator cu ulei, convector modern, aerotermă cu termostat și protecție la răsturnare.

Pune-le la distanță de perdele, haine, canapea (cel puțin 1 m).

Alimentează direct din priză, (ideal) pe un circuit bun. Dacă trebuie prelungitor, folosește unul cât mai scurt și cât mai gros, de calitate

Folosește o temperatură moderată și încălzește o singură cameră.

Ce să nu faci:

Nu încălzi casa cu aragazul (ochiurile pornite) sau cuptorul deschis.

Nu folosi prelungitoare ieftine, „triplu-ștecher în triplu-ștecher”, prize slăbite sau improvizații.

Nu acoperi aparatul cu haine „la uscat”.

Nu îl lăsa nesupravegheat (mai ales noaptea) dacă e vechi sau fără protecție.

Nu porni simultan mai multe consumatoare mari pe circuit (reșou + boiler + cuptor etc.).

Semnele privind o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon includ dureri de cap, amețeală, greață, somnolență bruscă la mai multe persoane. Aerisești larg, ieșiți afară și sunați 112.

Încălzire fără risc: ce poți face chiar și fără aparate

Straturi de haine suplimentare : tricou + polar + hanorac, șosete groase, căciulă în casă (pierzi multă căldură pe cap).

Închide camerele nefolosite; pune prosop la baza ușii (reduce curentul de aer dintre camere).

Sticlă cu apă caldă / pernă electrică (cu timer) pentru pat, te face să dormi mai bine și are un consum mic.

Mâncare și băuturi calde (supă/ceai) – crește confortul și termoreglarea corpului.

Pentru persoane vulnerabile (copii mici, vârstnici, bolnavi), dacă în apartament scade mult temperatura, soluția cea mai sigură e relocarea temporară.