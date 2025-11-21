Un lider din PNL îi cere lui Cătălin Drulă „să se retragă imediat” din cursa pentru Primăria Capitalei: „O realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm”

Gigel Știrbu, deputat și vicepreședinte al PNL, îi cere lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, să se retragă imediat din alegerile din 7 decembrie, după apariția datelor unui sondaj INSCOP.

„Trag astăzi un semnal de alarmă direct și ferm: Cătălin Drulă trebuie să se retragă imediat din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că în urma tuturor analizelor sociologice, șansa ca el să câștige Bucureștiul este egala cu 0”, scrie Gigel Știrbu vineri dimineață, într-un mesaj postat pe Facebook.

Deputatul PNL susține că electoratele lui Drulă și ale lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria București, „se suprapun în mare parte”.

„Această suprapunere riscă să risipească oportunitatea de a proteja Bucureștiul. O realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. În joc nu este orgoliul unui om sau ambiția unui partid. În joc este Capitala României”, mai spune Gigel Știrbu.

El spune că altfel, Bucureștiul va intra „pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiștilor”.

„Pentru a nu lăsa Bucureștiul pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiștilor, Cătălin Drulă ar trebui să se retragă. Este o datorie morală, un gest de responsabilitate, un test de maturitate politică pentru că în astfel de momente se vede dimensiunea unui OM de stat”, mai spune Știrbu.

Deputatul PNL dă cinci motive pentru care retragerea lui Drulă ar fi benefică atât pentru PNL, câti și pentru USR, în care enumeră, în care enumeră, între altele, consolidare „votului „pro-modernizare și anti-populist în jurul unui singur nume” și „experiența executivă locală în București” a lui Ciucu.

Sondajul INSCOP a fost publicat joi și îl plasează în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un scor de 27,1%. Pe locul secund este candidatul PSD, Daniel Băluță (24%), urmat de Anca Alexandrescu (21,3%), susținută de AUR și PNTCD.

Cătălin Drulă, aflat 4 cu 12,1%, a avut o reacție vehementă după apariția sondajului, acuzându-l pe contracandidatul său liberal că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice.

În replică, Ciprian Ciucu a declarat joi seară la Antena 3 că este „dezamăgit” de modul „extrem de nepoliticos” în care a vorbit Cătălin Drulă.