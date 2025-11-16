Gigi Nețoiu, Eugen Teodorovici și Dan Trifu și-au depus azi candidaturile pentru Primăria Capitalei / Moment cu taraf la Biroul Electoral: „Să se audă în tot Bucureștiul”

Gigi Nețoiu își depune dosarul de candidatură la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal din București, 16 noiembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Omul de afaceri Gigi Nețoiu, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici și activistul Dan Trifu, vicepreședintele Eco-Civica, și-au depus candidaturile, duminică, pentru funcția de primar general al Capitalei.

Potrivit Mediafax, Gigi Nețoiu a mers duminică la Biroul Electoral însoțit de un taraf. La depunerea candidaturii au fost interpretate melodii de petrecere și patriotice. Nețoiu i-a rugat pe muzicanți să fie mai însuflețiți și a cântat alături de ei, mai notează sursa citată. Printre cei care au fost alături de Nețoiu s-au aflat solistul Gheorghe Gheorghiu, precum și actorul Cornel Palade.

Gigi Nețoiu își depune dosarul de candidatură la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal din București, 16 noiembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Fost acționar al FC Dinamo și al Universității Craiova, Nețoiu, condamnat în martie 2014 la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul transferurilor frauduloase din lumea fotbalului, candidează ca independent la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Nețoiu s-a întâlnit la depunerea candidaturii cu Eugen Teodorovici. „Să se audă în tot Bucureștiul”, a spus Teodorovici când a văzut grupul de artiști adus de Gigi Nețoiu.

Eugen Teodorovici și Gigi Nețoiu, la depunerea candidaturilor la alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Fostul ministru PSD al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus și el candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei.

„Astăzi am depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, un lucru şi o decizie, să spunem aşa, importantă pentru mine. În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să strâng aceste semnături, o echipă inimoasă şi mai mult, dincolo de semnături, este importantă vibraţia pe care am primit-o cu ocazia fiecărei semnături.

Asta am urmărit, de fapt, să simt bucureştenii pentru că s-au spus foarte multe şi faptul că ei au semnat şi felul în care au făcut-o mi-a transmis că adevărul este altul şi o să vedem pe 7 decembrie la vot”, a susținut Eugen Teodorovici la depunerea candidaturii, citat de News.ro.

Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, s-a înscris și el în cursă

Și Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, și-a depus candidatura, duminică, pentru Primăria Capitalei.

„Astăzi mi-am depus candidatura (…) pentru dvs., bucureșteni, pentru un oraș în care putem respira, în care ne putem mișca ușor, în care putem trăi cu demnitate. Aici pentru oameni, acum pentru București”, a transmis Trifu într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Dan Trifu activează din 1998 în cadrul Fundației Eco-Civica, un ONG dedicat protejării mediului, patrimoniului istoric și drepturilor omului, luptând împotriva abuzurilor urbanistice și arhitecturale.

Asociația Ecocivica a fost printre primele ONG-uri care au apărat spațiile verzi din București de dezvoltatorii imobiliari, alături de Asociația Salvați Bucureștiul.

Ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei este luni, 17 noiembrie.

Până acum, și-au depus candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie din București și:

Cătălin Drulă (USR)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru București”)

Daniel Băluță (PSD)

George Valentin Burcea (POT)

Ce arată cele mai recente sondaje

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se află pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, creditat cu 27%, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, față de 18% cu cât erau creditați în urmă cu mai puțin de o lună de aceeași casă de sondare.

Anca Alexandrescu este creditată cu 15%, adunând cinci procente față de acum o lună, când a fost făcut precedentul sondaj CURS.

Urmează, la distanță de 10 procente, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok.

Sondajul publicat de Avangarde pe 12 noiembrie, pentru Primăria Capitalei arată că Daniel Băluță, de la PSD, se clasează pe primul loc (24%).

El este urmat de Ciprian Ciucu, PNL (21%), apoi Cătălin Drulă, USR (20%) și Anca Alexandrescu, independentă dar susținută de AUR (17%).

Apoi, la mare distanță, apar în sondajul Avangarde independentul Vlad Gheorghe cu 5%, Ana Ciceală (SENS) – 4%, independentul Virgil Alexandru Zidaru – 4% și Liviu Negoiță (PUSL) – 3%.