Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” – VIDEO

Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a stârnit râsete.

„Ce-aș putea spune aici? Dacă se poate face asta dictatorilor, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în continuare”, le-a răspuns Zelenski jurnaliștilor, zâmbind.

What can I say here? If this can be done to dictators, like that, then the United States of America know what they should do next. pic.twitter.com/VmEuTwTBnB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2026

Donald Trump a anunţat sâmbătă că forţele speciale americane l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unei „operaţiuni de mare amploare”. Potrivit autorităţilor americane, acesta ar urma să fie judecat în SUA pentru acuzaţii legate de trafic de droguri şi terorism.

Negocierile pentru pace în Ucraina s-au reluat

Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al „Coaliției de voință” ce va avea loc săptămâna viitoare în Franța.

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță la această reuniune, a confirmat un oficial ucrainean pentru agenția AFP.

Această zi a diplomației a fost umbrită însă de intervenția militară surpriză a SUA în Venezuela.

Ucraina speră la un summit în SUA luna aceasta

Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă într-o conferinţă de presă că Ucraina speră la organizarea unui summit al liderilor aliați în Statele Unite până la sfârșitul lunii ianuarie, pentru a discuta propuneri privind „modul de a pune capăt războiului cu Rusia”, relatează Reuters.

Zelenski a spus că Ucraina și consilierii pe securitate națională din 18 țări au discutat la Kiev despre garanții de securitate, acorduri economice și planuri privind pașii de urmat.

Săptămâna viitoare, discuțiile vor continua în cadrul unei reuniuni a liderilor europeni la Paris, apoi cu negociatorii americani.

„Și după aceea… ne vom pregăti pentru o întâlnire în Statele Unite la nivel de conducere. Ne-ar plăcea ca toate acestea să se întâmple în ianuarie, până la sfârşitul lunii ianuarie”, a precizat Zelenski.

„Dacă Rusia blochează toate acestea, dacă partenerii noştri nu obligă Rusia să pună capăt războiului, va exista doar o cale: să ne apărăm”, a mai afirmat Zelenski.