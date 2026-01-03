Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau astăzi. Reuniune la Kiev între Zelenski, aliaţii săi europeni şi americani

Noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani au loc sâmbătă la Kiev cu privire la un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului se vor întâlni cu oficialii ucraineni, în timp ce o echipă americană li se va alătura prin videoconferinţă, relatează AFP.

Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 15 ţări şi-au confirmat participarea, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO.

Această reuniune precede summitul de săptămâna viitoare din Franţa al ţărilor din „Coaliţia de voinţă” care susţin Ucraina, potrivit AFP, citată de News.ro.

Potrivit lui Zelenski, reuniunea de sâmbătă are ca scop, în special, discutarea „garanţiilor de securitate” pe care aliaţii Ucrainei le pot oferi.

Preşedintele ucrainean s-a întâlnit în decembrie cu Donald Trump la Washington pentru a discuta planul american de a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani, dar unele probleme sensibile rămân nerezolvate.

În plus, Rusia şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri poziţia” după ce a acuzat Kievul de un atac cu drone asupra unei reşedinţe a preşedintelui Vladimir Putin şi de un atac care, potrivit acesteia, a ucis 28 de civili în noaptea de Anul Nou în partea regiunii ucrainene Herson controlată de armata rusă.

Cât au cucerit rușii din Ucraina

Rușii ocupă aproximativ 19,4% din suprafaţa Ucrainei, dintre care 0,94% au fost cucerite în cursul anului 2025, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), două centre de reflecţie americane specializate în studiul conflictelor.

În decembrie, Moscova a cucerit 244 km2, cea mai mică înaintare lunară din martie, în contextul condiţiilor meteorologice de iarnă, dar şi-a accelerat ofensiva în Donbas, regiunea estică unde se află principalele puncte de apărare ucraineană.

Ca semn al avansării ruse, autorităţile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinţii lor din patruzeci de localităţi din regiunile Zaporojie (sud) şi Dnipropetrovsk (centru-est).

În urările sale pentru 2026, Volodimir Zelenski a afirmat că un acord pentru a pune capăt războiului este „gata în proporţie de 90%”, avertizând în acelaşi timp că restul de 10% vor determina „soarta păcii”, viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând unul dintre punctele cheie.

Totuşi, acest acord nu este negociat direct, ucrainienii şi ruşii purtând discuţii cu americanii. Iar adoptarea ultimei sale versiuni de către Moscova pare improbabilă, deoarece ar presupune să renunţe la unele dintre revendicările sale cheie.

Vladimir Putin a repetat în ultimele săptămâni că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina „pe cale militară”, dacă negocierile vor eşua şi a salutat recentele victorii ale armatei sale pe front.