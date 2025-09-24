Grecia intenționează să-l extrădeze pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova chiar joi, cu câteva zile înainte de alegeri

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei, scrie Reuters.

Grecia intenționează să-l extrădeze pe fostul politician Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova săptămâna aceasta, unde omul de afaceri trebuie să răspundă acuzațiilor privind furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, a declarat miercuri o sursă judiciară pentru Reuters, cu câteva zile înainte ca țara să organizeze alegerile parlamentare pe 28 septembrie.

Se așteaptă ca el să părăsească Grecia în dimineața zilei de 25 septembrie, a declarat sursa.

O instanță greacă s-a pronunțat în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Moldova drept „furtul secolului” în luna august, dar ministrul justiției a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european de la Chișinău.

„Chiar dacă el (Plahotniuc) speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei și va putea să se întoarcă acasă în libertate, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean pe 17 septembrie.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzațiile împotriva lui se bazează pe „calomnie și ură politică”.

„Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic”

Documentele analizate de Reuters arată că ministerul a aprobat întoarcerea lui în Moldova la sfârșitul săptămânii trecute, după o întârziere care, potrivit unei surse juridice citate tot de Reuters, s-a datorat explicațiilor pe care Plahotniuc a trebuit să le ofere într-un caz intentat împotriva lui de România.

Prim-ministrul Dorin Recean a declarat însă că Bucureștiul nu a blocat procesul de extrădare.

„Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea de a lupta cu grupările criminale. Așa că eu vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru faptul că ajută Chișinăul pe toate dimensiunile”, a afirmat Recean la podcastul Rock FM, potrivit Moldova1.

Dosarele lui Plahotniuc

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 unui miliard de dolari, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei.

Înainte de a fugi din Moldova în 2019, el era liderul Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare în perioada 2016-2019, și a ocupat funcția de vicepreședinte al parlamentului.

În timpul mandatului său, el a exercitat o mare influență asupra instituțiilor.

În 2023, UE a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor șase persoane pentru acțiuni care, potrivit UE, au destabilizat și subminat integritatea teritorială a Moldovei și a Ucrainei.

Potrivit poliției elene, Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a locuit în 22 de țări din 2023. Acesta a fost arestat la aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, în urma unei notificări Interpol care preciza că deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

Rusia, care susține că dorește extrădarea lui Plahotniuc pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri, neagă că ar fi intervenit în afacerile Moldovei.

În România, autoritățile au deschis o anchetă împotriva lui Plahotniuc, sub suspiciunea că mai multe documente românești deținute de acesta sunt falsificate.