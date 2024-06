Greu de suportat – Într-un oraș din Pakistan au fost trei zile consecutive cu temperaturi de peste 51 de grade

​Un val de căldură foarte intens a adus temperaturi de peste 50 C în Pakistan și India și valori foarte mari și în Iran. Într-un oraș pakistanez numit Jacobabad maxima a trecut de 51 C trei zile consecutiv. Cea mai ridicată temperatură din aceste zile a fost de +52,5 C, înregistrată tot în Pakistan.

Jacobabad este un oraș din provincia Sindh, în nordul Pakistanului, locul fiind faimos pentru că este nu doar unul dintre cele mai calde locuri din lume, ci și pentru că se simt foarte puternic efectele încălzirii globale și locuitorilor le este tot mai greu să reziste.

De duminică până marți temperaturile maxime au trecut de 51 C în acest oraș, maxima fiind de 52 C, duminică. Într-o localitate numită Sibi, cunoscută pentru clima infernală, minimele nopții nu au scăzut sub 36 de grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Pakistan a fost de 54 C, în 2017, într-un oraș denumit…Turbat.

Foarte cald a fost și în India: la Churu (provincia Rajastan) au fost +50,5 C ziua și 34 C noaptea, nu departe de recordul absolut de temperatură din cea mai populată țară a lumii. A doua cea mai ridicată temperatură a fost de +50,3 C, la Sirsa, în provincia Haryana.

Recordul de temperatură pentru India este din 2016: +51 C la Phalodi (provincia Rajastan) și era depășit un record de la 1956.

Și în Iran a fost extrem de cald, cu maxime de 49 C.

Un val de căldură a cuprins și nordul Europei, aducând maxime de 31 C în Norvegia.

Sursa: OGIMET

Sursa foto: Dreamstime.com