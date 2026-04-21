Grindeanu nu exclude un premier tehnocrat. „Poate fi o soluție”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la RRA, că varianta unui premier tehnocrat, „care să mulțumească partidele din această coaliție”, poate fi o soluție.

Grindeanu a fost întrebat, la Radio România Actualităţi, cum i se pare varianta unui premier tehnocrat.

„A fost respinsă anul trecut când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude (…) Şi aşa e un pic forţat sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum”, a spus Grindeanu.

„Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliţia, poate fi o soluţie. Eu v-am asigurat şi asigur pe toată lumea că atât timp cât vorbim de proiecte în Parlament care să ducă la absorbţia cât mai multor bani europeni, indiferent de poziţia PSD, noi vom fi parteneri, fiindcă sunt lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice şi aşa vom acţiona”, a precizat liderul PSD.

PSD i-a retras luni sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. După decizia PSD, Bolojan a anunțat că „voi continua să exercit mandatul de premier astfel încât să asigurăm stabilitatea guvernării”.

Tot la RRA, Sorin Grindeanu a afirmat că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează, PSD ia în calcul, printre altele, să depună o moţiune de cenzură sau să voteze una depusă de AUR.