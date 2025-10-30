Grindeanu spune că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, își menține criticile la adresa Oanei Gheorghiu, care a depus joi jurământul pentru funcția de vicepremier. Grindeanu a spus că n-a fost invitat la ceremonie, precizând că n-are „absolut nimic cu doamna vicepremier”, dar nu şi-a schimbat punctul de vedere.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar şi consilieri prezidenţiali.

Aflat la Târgu Jiu, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnaliști dacă a fost chemat la depunerea jurământului vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Nu. După cum aţi văzut, sunt aici, dar nici invitat n-am fost”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă, citat de News.ro

Liderul PSD a spus că nu și-a schimbat punctul de vedere față de Gheorghiu.

„Nu mi-am schimbat punctul de vedere, să nu credeţi că am venit la prietenii în Târgu Jiu şi mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier, legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundaţie. În paranteză, fie spus, să ştiţi că a colaborat cu diverşi miniştri PSD, în această perioadă şi miniştrii PSD şi-au dat concurs în a se întâmpla acel proiect. Toate felicitările, n-am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă, când devii oficial – şi asta am încercat să atrag atenţia – al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump. Da, aici e punctul în care ne separăm. Dar, în rest, felicitări, mult succes, felicitări pentru ceea ce a făcut. Nu încercăm să amestecăm lucrurile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Oana Gheorghiu a depus, joi, jurământul pentru funcția de vicepremier, în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Ea fusese propusă marți de premierul Ilie Bolojan pentru acest post rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier a creat tensiuni.

După anunțul Guvernului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat, marți seară, premierului „să-și retragă urgent propunerea”.

Oana Gheorghiu criticase actuala administrație din SUA pe rețelele sociale, iar Grindeanu a susținut că prin eventuala numire a ei în funcția de vicepremier „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a spus marți Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

În replică, Oana Gheorghiu a spus că nimic din ceea ce a scris pe pagina sa personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”