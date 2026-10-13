Grindeanu spune că PNL i-a „tratat la mișto” propunerea de „bun simț” de a intra la guvernare. Acuzațiile lansate înaintea ședinței decisive din PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat pe cei din PNL că pun calculele politice mai presus de „binele României”, într-o reacție la refuzul liberalilor de a intra la guvernare.

Grindeanu a declarat, marți seară, la România TV, că își dorea „o majoritate transparentă” alături de PNL și UDMR pentru susținerea guvernului Luca Niculescu ca „să putem face lucrurile absolut necesare pentru funcționarea țării”.

„Eu nu mă rog de Ilie Bolojan. Eu le spun celor de la PNL, care au fost la guvernare, în ultimii 14 ani, vreo 12, și le spun și celor de la UDMR, care cam la fel au fost, și le spun și alor mei, haideți să facem acest efort, să trecem această perioadă, ca să putem face rectificare, să putem face lucrurile absolut necesare pentru funcționarea țării. Ăsta a fost apelul meu. N-a fost un apel către Ilie Bolojan, ca persoană, că nu îl vreau înapoi prim-ministru – și nu îl vor 90% dintre români”, a declarat liderul PSD.

Ilie Bolojan a anunțat marți că „PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”, dar nu va intra la guvernare.

Tot marți, Kelemen Hunor a declarat că UDMR va vota guvernul Niculescu, „indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, și că Uniunea este gata să încheie cu premierul desemnat „și un acord de susținere” a proiectelor guvernamentale.

PSD va lua o decizie finală cu privire la guvernul Luca Niculescu miercuri, într-o ședință de Consiliu Politic Național. HotNews a scris despre variantele pe care le va pune Sorin Grindeanu pe masă la discuția cu liderii din teritoriu și parlamentarii partidului.

Grindeanu spune că propunerea sa „a fost tratată la mișto”

Liderul PSD susține că propunerea sa de formare a unui guvern, deși a fost de „bun simț”, a fost tratată „la mișto de către cei de la PNL”.

„Am văzut că această propunere de bun simț, de pace, de a lăsa laoparte dezbaterile politice, de a vedea ce facem cu țara, a fost tratată așa, la mișto, efectiv la mișto – nu de UDMR, ci de către cei de la PNL. Am înțeles. Am înțeles, sunt mai importante calculele politice pentru PNL decât binele României. Domne`, măcar știm de un lucru, îi interesează să plece cât mai repede de la Palatul Victoria, pentru că nu vor să răspundă de dezastrul pe care l-au făcut”, a adăugat Grindeanu.

El i-a acuzat pe liberali că „vor să fugă, vor să nu fie parte a acestei guvernări, vor să nu răspundă”.

„Este lașitate. Eu n-am spus că îmi doresc altceva decât să facem o majoritate transparentă, care să susțină un guvern, care să facă câteva lucruri simple – rectificare, buget anul acesta pentru 2027, să păstrăm traiectoria fiscală a României și să încercăm să trecem și de ceea ce înseamnă agențiile de rating de la începutul anului viitor”, a continuat Sorin Grindeanu.

Ce a spus despre scenariul anticipatelor

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, pe care, conform declarațiilor făcute pentru HotNews de surse apropiate de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan nu va ezita să le declanșeze dacă partidele fostei coaliții nu ajung la un acord pentru învestirea Guvernului.

„În acest moment, am această convingere că PNL și USR fug de alegeri anticipate (…). Nu e un scenariu de dorit pentru România, dar Partidul Social Democrat o să fie pregătit și, în niciun caz, Partidul Social Democrat nu va lua mai puțin decât a luat în 2024, când a câștigat alegerile. Câștigătorii, în schimb, ai unor alegeri anticipate, pe tabloul pe care îl avem acum, ar putea fi alții – nici PSD, nici PNL, nici USR”, a mai declarat liderul social-democraților.