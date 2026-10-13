Kelemen Hunor anunță cum se va poziționa UDMR la votul pe guvern: „Indiferent dacă este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că parlamentarii formațiunii sale vor vota pentru învestirea guvernului pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR va vota guvernul chiar dacă acesta este unul alcătuit din tehnocrați sau este format în jurul PSD.

„Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD”, a scris liderul UDMR, marți, pe Facebook.

UDMR, dispusă să semneze „și un acord de susținere” a proiectelor

Kelemen Hunor a precizat că Uniunea este gata să încheie un astfel de acord cu Luca Niculescu dacă acesta „va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective”.

„Suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective”, a explicat președintele UDMR.

El susține că UDMR, prin modul în care se poziționează, contribuie deblocarea crizei politice, „după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părțile, am negociat mai multe soluții posibile și am căutat compromisul cel mai bun pentru țara noastră”.

„Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv și țara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni”, a conchis Kelemen Hunor.

Și PNL a vorbit astăzi despre un posibil acord cu premierul desemnat

Ilie Bolojan a anunțat marți că „PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”, care „va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”.

În schimb, Dominic Fritz a declarat, la Digi24, partidul său nu va susține învestirea unui guvern în cazul căruia „nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza”.

PSD va lua o decizie finală cu privire la guvernul Luca Niculescu miercuri, într-o ședință de Consiliu Politic Național. HotNews a scris despre variantele pe care le va pune Sorin Grindeanu pe masă la discuția cu liderii din teritoriu și parlamentarii partidului.

Surse apropiate de Administrația Prezidențială au declarat, pentru HotNews, că președintele Nicușor Dan nu va ezita să declanșeze alegerile anticipate dacă partidele fostei coaliții nu ajung la un acord pentru învestirea guvernului Luca Niculescu.