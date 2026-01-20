Guvernatorul Californiei îi îndeamnă pe europeni „să dezvolte o coloană vertebrală” și „să riposteze foarte agresiv” în relația cu Donald Trump

Guvernatorul democrat al statului american California, Gavin Newsom, i-a îndemnat pe europeni să își schimbe atitudinea în relația cu președintele Donald Trump, pe care l-a numit „slab”, în cadrul unor declarații de presă făcute marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit AFP.

Newsom a spus că Uniunea Europeană ar trebui „să riposteze foarte agresiv” în fața lui Trump.

„Este bun la exploatarea slăbiciunilor, dar dă înapoi când este lovit în față”, a spus politicianul democrat.

„Destul cu politețurile”, a adăugat el. „Nu mai încercați să îi faceți pe plac. Combateți focul cu foc”, a subliniat oficialul american.

Newsom critică poziția lui Trump față de Groenlanda

Guvernatorul Californiei a spus că încercarea președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei este o „nebunie”, dar că nu crede că acesta va încerca să o cucerească „militar”.

„Toată această aventură în Groenlanda este absurdă, iar oamenii trebuie să înțeleagă cu ce se confruntă și să stea drepți și fermi, să dezvolte o coloană vertebrală și să vorbească pe o singură voce. Să-l lovească în față”, a mai spus Newsom.

Președintele republican al Statelor Unite, care se va adresa miercuri elitelor globale de la evenimentul din Elveția, a pus la încercare relația transatlantică prin revendicările sale referitoare la Groenlanda. Trump a anunțat taxe vamale suplimentare pentru opt țări europene, iar UE analizează în prezent posibilitatea unor contramăsuri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Davos că răspunsul UE va fi „de neclintit, unit și proporțional”.

Tot la Davos, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat UE să folosească cele mai dure instrumente de protecție în fața amenințărilor SUA.

„Europa dispune în prezent de instrumente foarte puternice și trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați”, a spus el, citat de Reuters.

Alți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, adoptă o abordare mai prudentă.