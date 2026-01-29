Guvernul Bolojan, criticat de un lider liberal: „Nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave”

Deputata Alina Gorghiu, care este președinta PNL Argeș, a transmis joi un comunicat de presă în care vorbește despre situația a aproximativ 50.000 de oameni care, de aproximativ 4 luni, nu au apă potabilă. Ea acuză Guvernul, condus de președintele PNL Ilie Bolojan, și autoritățile locale că nu au găsit o soluție pentru problema oamenilor.

HotNews a cerut o reacție a Guvernului cu privire la acuzațiile aduse de Alina Gorghiu, însă nu am primit niciun răspuns până la această oră.

Alina Gorghiu, care este membră în Biroul Politic Național al PNL, adică forul de conducere al partidului, spune că „din păcate, nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor”.

„De aproape patru luni, aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă. Timp de patru luni, oameni în vârstă, persoane bolnave, familii cu copii, în plină perioadă de iarnă, au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o care pe scări, până la etajele superioare, suportând costuri și eforturi pe care statul ar fi trebuit să le prevină”, a transmis PNL Argeș, condus de Gorghiu.

Compania de apă este a statului

Filiala condusă de Alina Gorghiu precizează că după „luni de inacțiune”, conducerea AquatermAG’98 Argeș, care este o companie de stat, „confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform buletinului de analiză emis în urma testărilor de laborator”.

„Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate.

Prezența acestei bacterii într-un sistem de apă tratată indică deficiențe majore de siguranță și monitorizare”, conform comunicatului de presă.

Alina Gorghiu, apel public către Guvernul condus de Ilie Bolojan

Alina Gorghiu susține că nu toți locuitorii acestei zone pot citi sau interpreta buletine de analiză, înțeleg termenii medicali sau cunosc riscurile reale la care sunt expuși: „De aceea, responsabilitatea informării corecte și a intervenției rapide aparține autorităților, nu cetățenilor”.

„Facem un apel public către Guvernul României, precum și către autoritățile județene și locale, să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație. Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase”, conform comunicatului de presă transmis de PNL Argeș.

Alina Gorghiu nu este primul lider PNL care îl atacă pe premierul liberal Ilie Bolojan, președintele lor de partid. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a cerut luni „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan când vine vorba despre banii de la bugetul de stat care urmează să fie transferați către autoritățile locale pentru investițiile începute.

Hubert Thuma a publicat pe contul său de Facebook un videoclip cu Ilie Bolojan, din 2017, când era primar la Oradea, și spunea că Guvernul de atunci a „confiscat” banii Orașului Oradea.

Ilie Bolojan se află în plin conflict și cu Lia Olguța Vasilescu, tot pe subiectul unei companii de stat

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a acuzat miercuri seară pe premierul liberal Ilie Bolojan că nu și-a dorit salvarea Electrocentrale (CET) Craiova, „ci pur și simplu să se închidă, iar orașul să rămână fără nicio soluție”.

„Din 2015 am vrut să abordăm alte soluții pentru termoficarea orașului, viceprimarul Dașoveanu fiind cel care pregătea transferul pe microcentrale de cartier. Ne-am oprit după ce ministerul ne-a transmis că demersul nostru ar falimenta CET-ul de la Craiova, care rămâne fără bonusul de cogenerare, că asta ar însemna 500 de locuri de muncă pierdut și alte 6.000 ale firmei Ford afectate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, miercuri seară, într-un mesaj video pe Facebook.

Ea susține că premierul Ilie Bolojan, care sugerase că problema termoficării din Craiova ține de modul în care a fost gestionată situația pe plan local, își dorește „să rămână fără nicio soluție” orașul.

HotNews a solicitat și în acest caz, de miercuri seară, un punct de vedere din partea Guvernului cu privire la acuzațiile Liei Olguța Vasilescu. Dacă reprezentanții Guvernului vor comenta situația, vom reveni cu poziția acestora.