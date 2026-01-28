Guvernul Meloni clarifică rolul agenților americani ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina, pe fondul furiei publice izbucnite în Italia

Prezența agenților ICE în timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a generat o reacție violentă în Italia, pe fondul șocului provocat de tacticile utilizate de aceștia în SUA, scrie Financial Times. Guvernul spune că aceștia nu vor ieși pe străzi.

Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a declarat că ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia vor „lucra exclusiv în sediile diplomatice”.

Reacția a venit pentru a calma furia crescândă provocată de sosirea anunțată agenților în Italia, în contextul incidentelor din SUA.

Ministrul italian de interne, Matteo Piantedosi, a discutat marți această chestiune cu ambasadorul SUA, Tilman Fertitta, un miliardar și prieten al președintelui Donald Trump.

„Analiștii lor vor lucra exclusiv în incinta diplomatică”

Prezența agenților ICE în timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a generat o reacție violentă în Italia, pe fondul șocului provocat de tacticile utilizate de aceștia în SUA.

Ministerul a anunțat ulterior că personalul ICE trimis la eveniment, care începe vinerea viitoare, provine din „echipa de investigații” a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA și va lucra dintr-o „cameră de operațiuni” amenajată la consulatul SUA din Milano.

„Analiștii lor vor lucra exclusiv în incinta diplomatică și nu pe teritoriul italian”, se arată în comunicat, adăugându-se că rolul lor principal este de a „consulta propriile baze de date și de a oferi sprijin altor actori”.

„Trebuie reiterat faptul că anchetatorii nu sunt personal operațional, cum ar fi cei implicați în controlul migrației pe teritoriul SUA, ci referenți specializați exclusiv în anchete, care nu au nicio autoritate pe teritoriul italian”, se adaugă în comunicat.

Marți, DHS a afirmat, de asemenea, că operațiunile de securitate de la Jocurile Olimpice se află „sub autoritatea italiană”.

Personalul din 20 de agenții federale — condus de serviciul de securitate diplomatică al SUA — face parte din contingentul american de securitate pentru jocuri, a declarat Departamentul de Stat al SUA la începutul acestei luni.

„Evident, ICE nu desfășoară operațiuni de aplicare a legilor privind imigrația în țări străine”, a scris DHS într-o postare pe X.

„La Jocurile Olimpice, Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă al ICE sprijină Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a verifica și a reduce riscurile provenite de la organizațiile criminale transnaționale”, a precizat declarația.

„Nu e ca și cum ar veni SS-ul”

Opinia publică italiană a reacționat cu consternare în ultimele zile, după incidentele șocante din Minneapolis, unde doi americani au fost uciși de agenți federali, în timpul acțiunilor împotriva imigranților.

Profitând de revolta publică, politicienii din opoziție au criticat sosirea unui contingent ICE pe teritoriul italian și au criticat-o pe Meloni pentru că nu i s-a opus lui Trump, blocând intrarea agenților.

Italienii sunt, de asemenea, șocați de rolul șefului Poliției de Frontieră, Greg Bovino, el însuși descendent al emigranților din Italia, în acțiunile brutale.

„ICE nu este binevenită în Milano”, a declarat primarul orașului, Giuseppe Sala. „Jocurile Olimpice sunt un moment de pace și fraternitate, dar noi permitem accesul acestei miliții, (care) a ucis oameni în SUA? Este o contradicție pe care nu o pot accepta”, a spus acesta.

Deputatul centrist Carlo Calenda, liderul micului partid Azione, a declarat luni că „ICE nu trebuie să pună piciorul în Italia”, descriind agenții federali de imigrare ca fiind o „miliție scăpată de sub control”.

O petiție online care solicită ca „squadristii lui Trump” – o referire la „Cămășile negre”, miliția paramilitară a dictatorului fascist Benito Mussolini – să fie ținuți departe de Italia a strâns peste 45.000 de semnături.

Guvernul Meloni s-a încurcat în încercarea de a potoli controversa.

În marja unui eveniment de comemorare a Zilei Holocaustului, marți, ministrul de externe Antonio Tajani a declarat că personalul de securitate internă al SUA prezent la Jocurile Olimpice va fi format din experți în combaterea terorismului – nu din agenții mascați și înarmați văzuți pe străzile din Minneapolis.

Apoi, făcând referire la organizația paramilitară nazistă pe care Adolf Hitler a folosit-o pentru a-și zdrobi dușmanii politici și a comite genocid, Tajani a adăugat: „Nu e ca și cum ar veni SS-ul”.