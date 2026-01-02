Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Șmihal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent prim-vicepremier și ministru al transformării digitale, în vârstă de 34 de ani.

„Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcția de nou ministru al apărării al Ucrainei”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe rețelele sociale.

Denis Șmihal (49 de ani) deținea funcția de ministru al apărării din iulie 2025, după ce anterior a condus guvernul de la Kiev timp de cinci ani, fiind cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei.

Today, we have begun a substantial overhaul – internal changes to make Ukraine more resilient.



Last year, there were good results from state institutions that need to be scaled up, as well as problems that should not carry over into the new year. Therefore, a wave of personnel… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Totodată, șeful statului a precizat că Denis Șmihal urmează să preia un alt post în cadrul guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua sa funcție, relatează Agerpres.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmărește eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate și are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare și administrația de stat.

Anterior, președintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kirilo Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale. Conducerea serviciului de informații militare a fost preluată de Oleg Ivașcenko, care era șeful serviciului de informații externe.

Cine este Mihailo Fedorov

Mihailo Fedorov s-a născut în 1991, în Vasîlivka, regiunea Zaporojie. În perioada 2009–2014, Fedorov a studiat la Universitatea Națională din Zaporojie (Facultatea de Sociologie și Management), conform CV-ului său.

Între 2015 și 2019, Fedorov a fost fondator și director general (CEO) al SMM Studio, o agenție de marketing digital din Ucraina.

În data de 3 mai 2019, Mihailo Fedorov a devenit consilier extern al Președintelui Ucrainei în domeniul digital. Tot în 2019, a fost ales deputat în Rada Supremă a Ucrainei. Din august 2019 fost numit viceprim-ministru și, totodată, ministru al transformării digitale a Ucrainei.

Din martie 2023 el a fost numit viceprim-ministru pentru inovare, educație, știință și dezvoltare tehnologică, totodată ministru al transformării digitale a Ucrainei.

Din iulie 2025, el a ocupat funcția de prim-viceprim-ministru al Ucrainei și ministru al transformării digitale.