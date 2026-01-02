Sari direct la conținut
Volodimir Zelenski îl înlocuiește și pe ministrul apărării. Cine este Mihailo Fedorov, succesorul lui Denis Șmihal

Volodimir Zelenski, Foto: Presidential Office of Ukraine / DPA / Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că intenționează să îl înlocuiască pe actualul ministru al apărării, Denis Șmihal, și să îl numească în această funcție pe Mihailo Fedorov, în prezent prim-vicepremier și ministru al transformării digitale, în vârstă de 34 de ani.

„Am decis să modific structura Ministerului ucrainean al Apărării. I-am propus lui Mihailo Fedorov funcția de nou ministru al apărării al Ucrainei”, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic difuzat pe rețelele sociale.

Denis Șmihal (49 de ani) deținea funcția de ministru al apărării din iulie 2025, după ce anterior a condus guvernul de la Kiev timp de cinci ani, fiind cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei.

Totodată, șeful statului a precizat că Denis Șmihal urmează să preia un alt post în cadrul guvernului, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind noua sa funcție, relatează Agerpres.

Potrivit lui Zelenski, schimbarea urmărește eficientizarea conducerii apărării într-un context în care Ucraina se confruntă cu provocări majore de securitate și are nevoie de o coordonare mai strânsă între tehnologie, apărare și administrația de stat.

Anterior, președintele Ucrainei l-a numit pe directorul Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Kirilo Budanov, în funcția de șef al Cancelariei Prezidențiale. Conducerea serviciului de informații militare a fost preluată de Oleg Ivașcenko, care era șeful serviciului de informații externe.

Cine este Mihailo Fedorov

Mihailo Fedorov s-a născut în 1991, în Vasîlivka, regiunea Zaporojie. În perioada 2009–2014, Fedorov a studiat la Universitatea Națională din Zaporojie (Facultatea de Sociologie și Management), conform CV-ului său.

Între 2015 și 2019, Fedorov a fost fondator și director general (CEO) al SMM Studio, o agenție de marketing digital din Ucraina.

În data de 3 mai 2019, Mihailo Fedorov a devenit consilier extern al Președintelui Ucrainei în domeniul digital. Tot în 2019, a fost ales deputat în Rada Supremă a Ucrainei. Din august 2019 fost numit viceprim-ministru și, totodată, ministru al transformării digitale a Ucrainei.

Din martie 2023 el a fost numit viceprim-ministru pentru inovare, educație, știință și dezvoltare tehnologică, totodată ministru al transformării digitale a Ucrainei.

Din iulie 2025, el a ocupat funcția de prim-viceprim-ministru al Ucrainei și ministru al transformării digitale.

Mihailo Fedorov. Credit: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

