Guvernul Ungariei a permis ani de zile funcționarea unei uzine locale Samsung care își expunea angajații la substanțe toxice, dezvăluie o investigație de presă

Potrivit unei anchete publicate de site-ul Telex, guvernul a aflat despre încălcările grave ale regulilor de siguranță de la fabrica din orașul Göd, mulțumită unui raport al serviciilor secrete, dar a ales să le acopere, pentru a nu speria investitorii și pentru a nu suferi din punct de vedere politic.

Guvernul de la Budapesta a permis unei fabrici de baterii Samsung să funcționeze, în ciuda faptului că angajații erau expuși substanțelor chimice toxice și cancerigene cu mult peste nivelurile admise, potrivit unei investigații de presă a publicației Telex, preluate de agenția de presă AFP și de presa sud-coreeană.

Fabrica, situată în Göd, la 25 de kilometri nord de Budapesta, „îi expunea pe mulți dintre angajații săi la substanțe chimice toxice și cancerigene, iar măsurătorile interne realizate de aceasta relevau rezultate mult mai alarmante decât cele comunicate autorităților competente în materie de sănătate și securitate la locul de muncă”, a scris Telex.

Aceste dezvăluiri au ieșit la iveală în urma scurgerii unui raport de supraveghere realizat de serviciile secrete maghiare în 2023. Telex scrie că guvernul lui Orban a ezitat să ia măsuri decisive, cum ar fi închiderea fabricii, din cauza preocupărilor legate de repercusiunile economice și politice.

Nichel, cobalt și mangan

Potrivit Telex și altor publicații maghiare, Samsung a raportat un incident de intoxicare cu substanțe nocive în martie 2023, când nivelurile de toxicitate au depășit standardul admis de peste 200 de ori, scrie cotidianul sud-coreean Chosun.

Presa locală semnalase deja astfel de cazuri în jurul anului 2022 și după aceea, unii locuitori protestând în apropierea fabricii din Göd.

Telex a scris că apropiații lui Orbán au început să circule afirmații din această perioadă potrivit cărora „Samsung nu a comunicat autorităților toate datele privind incidentele și nu a luat nicio măsură pentru a le rezolva”.

În 2022, din 2.159 de angajați examinați, 98 au fost găsiți cu substanțe chimice care depășeau nivelurile admise în organism.

Potrivit informațiilor, filtrele concepute pentru a captura praful nociv care conține nichel, cobalt și mangan au fost optimizate pentru o medie de 2,4 micrometri, dar fabrica folosea particule de pulbere de 0,3 micrometri.

În ciuda măsurătorilor care arătau niveluri ce depășeau de 510 până la 1.000 de ori standardul, Samsung nu a raportat acest lucru în mod corespunzător guvernului maghiar, potrivit Telex.

Un raport pe masa guvernului

Raportul de supraveghere, întocmit pe baza monitorizării comunicațiilor directorilor Samsung, a detaliat condițiile din fabrică.

Raportul a fost distribuit miniștrilor în cadrul unei ședințe a Cabinetului. Telex a scris că „Oficiul pentru Protecția Constituțională al Ungariei a colectat date interne importante ale Samsung până la sfârșitul anului 2022”, inclusiv apeluri telefonice, e-mailuri și documente ale directorilor Samsung.

În timpul ședinței de cabinet, unii miniștri au pledat pentru închiderea fabricii.

Puternicul aliat al lui Orban, Antal Rogán, care supraveghează serviciile secrete și prezintă rezultatele sondajelor de opinie publică, s-a pronunțat în favoarea suspendării activității Samsung, scrie Telex.

Rogán a calificat evenimentele de la fabrica Samsung drept „un risc politic inacceptabil” din cauza sentimentului public împotriva producției de baterii și i-a avertizat pe colegii săi miniștri că situația ar putea reprezenta o amenințare politică serioasă pentru partidele de la guvernare dacă ar deveni publică.

Dar majoritatea miniștrilor s-au opus, argumentând că acest lucru ar putea „deteriora încrederea Ungariei în Samsung”.

La acea vreme, Samsung lua în considerare extinderea sau construirea de fabrici suplimentare de baterii, având în vedere alternative precum Republica Cehă sau Polonia. Telex a raportat că guvernul maghiar a ezitat să acționeze imediat din cauza temerilor legate de retragerea investițiilor Samsung și de reacția negativă a opiniei publice.

În schimb, guvernul ar fi acordat companiei un termen pentru a rezolva problemele. Însă disfuncționalitățile nu au fost complet rezolvate, potrivit documentelor interne citate de site-ul de știri.

Importanța fabricii Samsung

În 2023, fabrica Samsung din Göd a stabilit în repetate rânduri recorduri de producție, angajând 8.000 de persoane, scrie ziarul sud-coreean Chosun.

La alegerile locale din Ungaria din 2024, candidații partidului de guvernământ Fidesz al lui Orbán, care s-au angajat să atragă în mod activ investiții străine precum cea făcută de Samsung, au câștigat în majoritatea zonelor în care se aflau fabrici de baterii.

Orbán declarase anterior: „Cei care investesc în industria bateriilor vor câștiga viitorul”.

De la sfârșitul anilor 2010, Ungaria a atras investiții numeroase din Coreea de Sud, de la conglomerate coreene precum Samsung și SK, creând locuri de muncă în număr mare.

Cinci dintre cei mai mari 10 producători de baterii din lume au fabrici în Ungaria.

Fabrica de baterii Samsung, înființată în Ungaria în 2016, servește ca punct de sprijin în lanțul de aprovizionare cu baterii pentru vehicule electrice din Europa, furnizând componente pentru companii precum BMW, Volkswagen și Stellantis.

AFP scrie că, pentru a atrage investitori asiatici, guvernul lui Orban a oferit facilități fiscale atractive și subvenții pentru crearea de locuri de muncă.

Cu toate acestea, creșterea mai lentă decât se preconiza a vânzării vehiculelor electrice a afectat performanța industrială a țării și a contribuit la stagnarea economică, potrivit analiștilor, în timp ce opinia publică s-a întors împotriva fabricilor de baterii din cauza riscurilor pentru sănătate și mediu.