FOTO Halloween 2025: De la Medusa, la Shrek sau Barbie, starurile de la Hollywood s-au întrecut în costumații la cea mai faimoasă petrecere de groază

Una dintre cele mai populare petreceri de la Hollywood este evenimentul anual organizat de Heidi Klum de Halloween. În fiecare an, supermodelul își alege un costum de neuitat, iar anul acesta a ales un personaj din mitologia greacă, potrivit BBC.

Heidi Klum și-a consolidat poziția de regină oficială a Halloween-ului și anul acesta, cu o costumație de neuitat și o petrecere care a atras vedete din toată lumea. Ea s-a costumat în Medusa, o ființă mitologică, descrisă ca fiind o femeie hidoasă, care are șerpi în loc de păr.

La realizarea lookului înfricoșător a contribuit o echipă de peste 35 de persoane și Mike Marino, artistul de machiaj nominalizat la Oscar.

Vedete precum rapperul Ice-T și soția sa, modelul Coco, influencerul James Charles, vedeta din serialul Glee, Darren Criss, și soția sa, Mia Swier, dar și alte vedete au participat la petrecerea lui Heidi Klum.