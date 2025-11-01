Sari direct la conținut
FOTO Halloween 2025: De la Medusa, la Shrek sau Barbie, starurile de la Hollywood s-au întrecut în costumații la cea mai faimoasă petrecere de groază

  • Andrei Georgescu
Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum attend Heidi Klum's 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York.,Image: 1049532073, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Pictured: Heidi Klum,Tom Kaulitz, Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia

Una dintre cele mai populare petreceri de la Hollywood este evenimentul anual organizat de Heidi Klum de Halloween. În fiecare an, supermodelul își alege un costum de neuitat, iar anul acesta a ales un personaj din mitologia greacă, potrivit BBC.

Heidi Klum și-a consolidat poziția de regină oficială a Halloween-ului și anul acesta, cu o costumație de neuitat și o petrecere care a atras vedete din toată lumea. Ea s-a costumat în Medusa, o ființă mitologică, descrisă ca fiind o femeie hidoasă, care are șerpi în loc de păr.

La realizarea lookului înfricoșător a contribuit o echipă de peste 35 de persoane și Mike Marino, artistul de machiaj nominalizat la Oscar.

Vedete precum rapperul Ice-T și soția sa, modelul Coco, influencerul James Charles, vedeta din serialul Glee, Darren Criss, și soția sa, Mia Swier, dar și alte vedete au participat la petrecerea lui Heidi Klum.

Heidi Klum – Medusa. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Pritika Swarup – Scufița Roșie. Credit line: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia
Actorul din Scream, David Kirsch – Credit line: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia
Tamron Hall. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Ejae și Rei Ami. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Bill Kaulitz. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Heidi Klum și Tom Kaulitz. Credit line: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Ana Amelia Batlle Cabral și Marcello Hernández. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Coco Jones. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
Mia Swier și Darren Criss. Credit line: CJ Rivera / AP / Profimedia
O parte din vedetele invitate la petrecerea lui Heidi Klum. Credit line: Noam Galai / Getty images / Profimedia

