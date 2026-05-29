HARTĂ Unde se află blocul din Galați lovit de dronă. În urmă cu o lună, o altă dronă cu explozibil a căzut la aproape cinci kilometri distanță

Un bloc de locuințe de zece etaje a fost lovit de o dronă, „de proveniență rusească” după cum a precizat MApN, în noaptea de joi spre vineri. Două persoane au fost transportate la spital, cu „traumatisme ușoare”, potrivit ISU.

Drona cu explozibil a lovit un bloc de locuințe aflat pe strada Brăilei. A explodat și a izbucnit un incendiu. Un apartament a fost avariat în urma incidentului, iar două persoane au fost duse la spital.

Imaginile din satelit de pe Google Maps arată că drona a ajuns într-o zonă cu blocuri. Zona se află la aproximativ 14 km de cea mai apropiată graniță ucraineană, mai exact de locul unde se întâlnesc frontierele Ucrainei, României și Republicii Moldova.

Incidentul are loc la aproximativ o lună după ce o altă dronă a căzut într-un cartier din Galați, Bariera Traian, la aproximativ cinci kilometri distanță de blocul lovit acum. Atunci, au fost evacuați aproximativ două sute de localnici, după ce autoritățile au descoperit că drona are încărcătură explozivă.

Acum, au fost evacuați cei aproximativ 70 de locuitori ai blocului. MApN a explicat și de ce nu a fost doborâtă drona.

„Drona care a provocat incidentul de la Galaţi a fost descoperită la ora 1 şi 46 de minute la 19 km est de Reni. A intrat în spaţiul aerian la României la ora 1 şi 52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1 şi 56 de minute, parcurgând circa 10 kilometri în spaţiul aerian naţional“. Decizia de angajare a unei ţinte aeriene se bazează pe informaţii confirmate şi pe o evaluare permanentă a situaţiei operaţionale din zona”, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MApN.

„În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse şi cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare, ameninţări aeriene şi luarea unei decizii de angajare şi de combatere este uneori extrem de scurt”, a precizat el.

În urma incidentului, președintele Nicușor Dan a convocat CSAT.

